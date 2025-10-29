Halloween a Città della Scienza: notte in sacco a pelo, laboratori e planetario

Ph Facebook Città della Scienza

Ritorna il bell’evento per bambini a Napoli, a Città della Scienza, tra divertimento e conoscenza. Una speciale edizione di Halloween con una notte da passare al Museo tra giochi e esperimenti andando poi a dormire in sacco a pelo al Planetario

Venerdì 31 ottobre 2025, i bambini potranno vivere una emozionante NOTTE AL MUSEO a Napoli a Città della Scienza con una edizione speciale per Halloween. , In questa speciale edizione di Halloween, il museo si trasforma in un vero e proprio laboratorio del mistero: tra esperimenti spettrali, giochi investigativi e atmosfere da brivido, i bambini diventeranno piccoli scienziati in azione! Sotto la cupola del Planetario, tra stelle e meraviglie scientifiche, i partecipanti dormiranno in sacco a pelo, vivendo un’avventura unica che unisce scienza, gioco e magia.

Un’esperienza che stimola curiosità, autonomia e spirito di gruppo, lasciando ricordi indelebili e… qualche brivido di paura!

Esplorazioni, laboratori, pizza in compagnia e poi a nanna in sacco a pelo

Ci saranno laboratori, esplorazione della mostra Arachnida, live show al Planetario, pizza in compagnia degli amichetti e poi… tutti a dormire nel sacco a pelo sotto il cielo stellato del planetario! Al mattino, al risveglio ci sarà una gustosa colazione sotto la Via Lattea.

Un evento per bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà una notte indimenticabile piena di avventure, scoperte e nuove amicizie!!

Notte al Museo a Città della Scienza per Bambini!

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.