Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 30 ottobre al 2 novembre 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ad Halloween

Sagre e feste in Campania dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ad Halloween

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Chocoland 2025 a Napoli: 5 Giorni di Cioccolato ed eventi in Piazza Municipio

‪Da Mercoledì 29 ottobre a Domenica 2 Novembre 2025 ritorna a Napoli “Chocoland, La Terra dei Golosi” la grande festa del buon cioccolato artigianale che anche per questa edizione si terrà nel centro città in Piazza Municipio per una speciale “edizione Halloween”.Anche per questa nuova edizione cittadina le tipiche casette in legno saranno aperte dalle ore 10 fino a tarda sera con orario continuato proponendo tante bontà di puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.Il Villagio del Cioccolato a Napoli

Sagra della Castagna di Montella Igp: sei giornate di festa a Montella

Si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre e poi anche nel weekend successivo dal 7 al 9 novembre 2025 a Montella in provincia di Avellino la 41 esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp. Sei grandi giornate, su due weekend, da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica.Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia. Sagra della Castagna di Montella Igp

Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese: 3 giorni di Tradizione e Sapori a Vitulano

Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025 si terrà a Vitulano, nel beneventano, la 32ª edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. Anche quest’anno una grande festa con 3 giorni da non perdere tra i sapori autentici del territorio e tanto divertimento. Alla sagra si potrà gustare la castagna “enzeta”, una qualità particolare che si trova solo nella zona di Vitulano e di Camposauro nel beneventano. La castagna Enzeta si differenzia dalle altre perché ha un colore marrone più chiaro e la forma più appuntita ed è una castagna che si presenta anche con un sapore intenso e, per questo, è molto utilizzata in cucina. Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese

Festa della Castagna nel centro storico di Roccadaspide

In provincia di Salerno nel bel centro storico di Roccadaspide dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 si terrà la nuova edizione della Festa della Castagna che ci consentirà di gustare un vero prodotto di eccellenza del territorio: il Marrone di Roccaspide IGP. L’appuntamento per la festa è nel centro storico di Roccadaspide e in piazza XX settembre: tra queste suggestive antiche strade ci saranno tanti stand di buona enogastronomia. A Roccadaspide ci sarà un bel percorso enogastronomico dove si potranno degustare tante pietanze alla base di castagna e poi ci sarà anche tanta musica dal vivo e tanto divertimento. Festa della Castagna a Roccadaspide

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre

Si terrà per cinque weekend dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania. Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno. Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino

Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 2 Novembre: menù e prezzi

Nei weekend la Festa del Cinghiale a Dugenta fino al 2 Novembre 2025 solo ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo,: un bell’evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Tutti i prezzi della sagra del cinghiale sul post. Maggiori informazioni: Sagra del cinghiale a Dugenta

HorrorWorld, all’Edenlandia per 3 weekend un Halloween nell’insegna del terrore

Per tre fine settimana ad Edenlandia si terrà HorrorWorld una grande festa all’insegna del terrore dove, dalla sera e fino all’una di notte il grande parco giochi di viale Kennedy si trasformerà in un villaggio del Terrore. Per HorrorWorld ci sarà sempre l’ingresso gratuito nei weekend dal 17/19 , dal 24/26 e dal 31 ottobre fino alla festa di halloween del 2 novembre. Villaggio del Terrore ma solo dalle ore 20 all’una di notte. HorrorWorld, all’Edenlandia

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: a Napoli le zucche di Halloween

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ritorna fino al 2 novembre 2025 la quinta edizione di “Giochi di Zucca“, un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Un grande successo negli anni scorsi per questo evento che ci riporta alla tradizione del Pumpkin Patch, un evento tipico negli USA dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie vanno nei grandi campi di zucche scegliendo la zucca per portarla a casa per colorarla e intagliarla. A “Giochi di Zucca“, ci saranno anche le statue giganti dei supereroi più amati da grandi e piccini. Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare

Tempo di Halloween: a Portici c’è il fantastico Parco della Zucca

Dal 1 ottobre al 1^ Novembre 2025 in Via Delle Madonnelle A San Pietro 7c-11 – a Portici aprirà il Parco della Zucca una bella iniziativa gestita da “Terra Del Sole Cooperativa Sociale”. Il Parco della Zucca di Portici sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio. Ci saranno otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta. Previste tante speciali attività per bambini nel cuore della natura ma con scenografie spettacolari e con un’atmosfera da sogno. Ci saranno tante piante, colori caldi e tantissime zucche e ogni angolo del parco regalerà un’emozione diversa. a Portici il fantastico Parco della Zucca

A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Nel grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altro A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Irpinia Express a novembre. Viaggi in treno storico tra i borghi dell’Irpinia

Proseguono anche per il mese novembre viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. % itinerari da non perdere nei Weekend Irpinia Express

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.