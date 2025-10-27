Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese: 3 giorni di Tradizione e Sapori a Vitulano

Ph facebook Pro Loco Camposauro

A Vitulano torna anche quest’anno la 32° edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese dove si potrà gustare sia l’ottima castagna “enzeta”, vera specialità della zona, che il buon formaggio pecorino

Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025 si terrà a Vitulano, nel beneventano, la 32ª edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. Anche quest’anno una grande festa con 3 giorni da non perdere tra i sapori autentici del territorio e tanto divertimento.

Alla sagra si potrà gustare la castagna “enzeta”, una qualità particolare che si trova solo nella zona di Vitulano e di Camposauro nel beneventano. La castagna Enzeta si differenzia dalle altre perché ha un colore marrone più chiaro e la forma più appuntita ed è una castagna che si presenta anche con un sapore intenso e, per questo, è molto utilizzata in cucina.

Non solo la buona castagna “enzeta” ma anche il pecorino di Vitulano

L’organizzazione della sagra è della Proloco di Camposauro e del Comune di Vitulano ed oltre alla castagna propone un altro prodotto di eccellenza: il formaggio pecorino di Vitulano. Non mancheranno poi tanti altri piatti della tradizione culinaria locale oltre naturalmente caldarroste, dolci a base di castagne e tanti altri buoni prodotti del posto. Nei vari punti ristoro oltre a questi buoni prodotti non mancheranno gli ottimi vini del Taburno e del Sannio e poi botteghe artigianali, espositori e animazione per bambini,

Nei 3 giorni della sagra ci saranno anche:

Passeggiate nei castagneti per immergersi nella natura

per immergersi nella natura Trekking urbano alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche di Vitulano

alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche di Vitulano Trekking di 1 km alla scoperta dei Casali di Vitulano

alla scoperta dei Casali di Vitulano Ogni giorno tanta musica, di pomeriggio e di sera con musicisti, artisti e spettacoli folcloristici

Il programma dei tre giorni e degli stand sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Non mancheranno, come ogni anno, dei deliziosi dolci e piatti a base di castagne che soddisferanno ogni palato, sempre accompagnate dal buon vino!. Saranno disponibili aree di parcheggio per camper e pullman, e in zona numerosi B&B per un soggiorno confortevole!

Partecipa alla Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese

Quando: Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025

Dove: Vitulano, Benevento

Maggiori informazioni: Contatta la Pro Loco Camposauro al numero 339 3880015 – Pro Loco Camposauro

