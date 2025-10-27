Incontri di Archeologia al MANN di Napoli 2025/26: eventi gratuiti ogni giovedì alle 17

© Napoli da Vivere

Ritornano anche quest’anno gli incontri di Archeologia al MANN, con tanti eventi gratuiti che si terranno di giovedì pomeriggio al Museo Archeologico Nazionale per conoscere i grandi temi dell’archeologia con interessanti incontri settimanali

Anche quest’anno, dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri, programmati sempre di giovedì alle 17 nell’ Auditorium MANN, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche per la 31^ edizione ci saranno tanti appuntamenti nelle splendide sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per scoprire il patrimonio del passato. L’evento inizia con l’incontro inaugurale di giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 17.00 con l’appuntamento dal titolo “I preziosi arredi lignei dalla Villa dei Papiri e il loro contesto” a cura del Direttore Generale del MANN Francesco Sirano.

La partecipazione agli incontri è gratuita e libera, fino a esaurimento posti e gli appuntamenti si svolgono nell’Auditorium del Mann di giovedì, secondo programma, alle ore 17.00. È possibile seguire le conferenze anche in diretta streaming e in differita, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del MANN. Il programma può subire variazioni e eventuali modifiche saranno comunicate attraverso la pagina Facebook del Mann

Incontri di Archeologia al MANN – XXXI edizione

OTTOBRE 2025

30 ottobre 2025 ore 17.00 – Incontro inaugurale della rassegna – I preziosi arredi lignei dalla Villa dei Papiri e il loro contesto – di Francesco Sirano

NOVEMBRE

6 novembre 2025 ore 17.00 – Nuove sale per gli arredi pompeiani. Antiche e nuove scelte per una celebre raccolta del Museo di Napoli – di Andrea Milanese e Ruggiero Ferrajoli

ore 17.00 – Nuove sale per gli arredi pompeiani. Antiche e nuove scelte per una celebre raccolta del Museo di Napoli – di Andrea Milanese e Ruggiero Ferrajoli 20 novembre 2025 ore 17.00 – Medea-Pasolini: la Grecia barbarica – di Giovanni Greco

ore 17.00 – Medea-Pasolini: la Grecia barbarica – di Giovanni Greco 27 novembre 2025 ore 17.00 – Donne e violenze di guerra nell’età antica – di Mariarosaria Barbera e Paola Miniero

DICEMBRE

4 dicembre 2025 ore 17.00 – Quando la sfinge incontrò la sirena. 1825: il soggiorno di Jean-François Champollion “sotto il bel cielo della dolce Partenope” – di Rita Di Maria

ore 17.00 – Quando la sfinge incontrò la sirena. 1825: il soggiorno di Jean-François Champollion “sotto il bel cielo della dolce Partenope” – di Rita Di Maria 11 dicembre 2025 ore 17.00 – Parthenope, Neapolis, Napoli: la lunga vita di una Sirena – di Raffaella Bosso e Bianca de Divitiis

ore 17.00 – Parthenope, Neapolis, Napoli: la lunga vita di una Sirena – di Raffaella Bosso e Bianca de Divitiis 18 dicembre 2025 ore 17.00 – La Villa dei Papiri: un nuovo allestimento per il MANN – di Marialucia Giacco e Marco Magni

GENNAIO 2026

15 gennaio 2026 ore 17.00 – Dai reperti ai suoni. L’archeologia musicale per riscoprire la dimensione sonora del mondo antico – di Alessandra D’Eugenio

ore 17.00 – Dai reperti ai suoni. L’archeologia musicale per riscoprire la dimensione sonora del mondo antico – di Alessandra D’Eugenio 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena

ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena 29 gennaio 2026 ore 17.00 – Memorie dal sottosuolo: letture architettoniche e riscoperte archeologiche nei sotterranei del MANN – di Amanda Piezzo ed Emanuela Santaniello

FEBBRAIO

5 febbraio 2026 ore 17.00 -Nuove acquisizioni e un rinnovato progetto di allestimento per il Museo archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet” di Piano di Sorrento – di Giovanni Di Brino e Carlo Rescigno

ore 17.00 -Nuove acquisizioni e un rinnovato progetto di allestimento per il Museo archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet” di Piano di Sorrento – di Giovanni Di Brino e Carlo Rescigno 19 febbraio 2026 ore 17.00 – Riflessioni sull’antico: le collezioni grafiche e fotografiche del MANN in mostra di Andrea Milanese, Domenico Pino e Ruggiero Ferrajoli

ore 17.00 – Riflessioni sull’antico: le collezioni grafiche e fotografiche del MANN in mostra di Andrea Milanese, Domenico Pino e Ruggiero Ferrajoli 26 febbraio 2026 ore 17.00 – L’argento dei denari di Ercolano e il piombo dei sigilli medievali del Medagliere del MANN: studio archeometrico e numismatico – di Massimiliano Clemenza, Stefano Nisi ed Emanuela Spagnoli

MARZO

5 marzo 2026 ore 17.00 – Marica, la dea della palude. Il santuario alla foce del Garigliano tra Minturno e il MANN: dati storici e nuove ricerche – di Rita Cioffi

ore 17.00 – Marica, la dea della palude. Il santuario alla foce del Garigliano tra Minturno e il MANN: dati storici e nuove ricerche – di Rita Cioffi 12 marzo 2026 ore 17.00 – Su di una testa di cavallo in bronzo di Donatello: i Carafa di Maddaloni fra collezionismo e celebri committenze di Vittoria Minniti

ore 17.00 – Su di una testa di cavallo in bronzo di Donatello: i Carafa di Maddaloni fra collezionismo e celebri committenze di Vittoria Minniti 26 marzo 2026 ore 17.00 – Il tempio di Iside a Benevento: da Champollion alle più recenti scoperte di Rosanna Pirelli

APRILE

9 aprile 2026 ore 17.00 – Tra Cuma e Crotone: ricerche tra le città dei Greci di Occidente – di Carlo Rescigno

ore 17.00 – Tra Cuma e Crotone: ricerche tra le città dei Greci di Occidente – di Carlo Rescigno 16 aprile 2026 ore 17.00 – I pavimenti della Villa dei Papiri e le loro storie – di Floriana Miele, Maria Stella Pisapia e Grete Stefani

MAGGIO

7 maggio 2026 ore 17.00 – Il progetto del nuovo museo di Cales (Calvi Risorta): il racconto della più antica colonia romana in Campania – di Luana Toniolo

ore 17.00 – Il progetto del nuovo museo di Cales (Calvi Risorta): il racconto della più antica colonia romana in Campania – di Luana Toniolo 14 maggio 2026 ore 17.00 – Il progetto Masgaba. Una nuova carta archeologica per l’isola di Capri di Luca Di Franco, Cecilia Giorgi, Maria Rosaria Perrella

ore 17.00 – Il progetto Masgaba. Una nuova carta archeologica per l’isola di Capri di Luca Di Franco, Cecilia Giorgi, Maria Rosaria Perrella 21 maggio 2026 ore 17.00 – Nuovi percorsi espositivi per il Museo Archeologico Nazionale dell’antica Capua di Paolo Baronio, Carmela Capaldi, Luca Cerchiai, Giulia Morpurgo, Carlo Rescigno e Antonella Tomeo

ore 17.00 – Nuovi percorsi espositivi per il Museo Archeologico Nazionale dell’antica Capua di Paolo Baronio, Carmela Capaldi, Luca Cerchiai, Giulia Morpurgo, Carlo Rescigno e Antonella Tomeo 28 maggio 2026 ore 17.00 – Il restauro del mosaico di Alessandro tra immagine e materia – di Amanda Piezzo, Mariateresa Operetto e Manuela Valentini

Per informazioni: Incontri di Archeologia al MANN – tel. +39 081 44 22 336 – man-na.informazioni@cultura.gov.it (servizio attivo dalle 10.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì)

Evento ufficiale – MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.