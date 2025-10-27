Festa della Castagna Roccadaspide 2025: Marrone IGP, musica e sapori (31 ott–2 nov)

- Total0
Tra le antiche stradine del paese un bel percorso enogastronomico dove si potranno degustare tante pietanze a base di ottime castagna e poi ci sarà anche tanta musica dal vivo e tanto divertimento
In provincia di Salerno nel bel centro storico di Roccadaspide dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 si terrà la nuova edizione della Festa della Castagna che ci consentirà di gustare un vero prodotto di eccellenza del territorio: il Marrone di Roccaspide IGP. L’appuntamento per la festa è nel centro storico e in piazza XX settembre e tra queste suggestive e antiche strade ci saranno tanti stand di buona enogastronomia.
A Roccadaspide ci sarà un bel percorso enogastronomico dove si potranno degustare tante pietanze a base di castagna e poi ci sarà anche tanta musica dal vivo e tanto divertimento: La festa è organizzata dal Forum dei Giovani di Roccadaspide, insieme al Comune di Roccadaspide e con la collaborazione dell’associazione “Eventi dell’Aspide“, dell’associazione “Tu sei favola APS, e con il supporto del Consorzio di Tutela del Marrone IGP.
Tanti stand con buona enogastronomia e anche tanta musica
L’evento, oltre al percorso enogastronomico, offrirà tanto intrattenimento con spettacoli, musica e gli stand enogastronomici con prodotti a base di castagna, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, rimarranno aperti anche a pranzo dalle ore 12.
Il Programma della “FESTA DELLA CASTAGNA 2025” si svolgerà lungo le vie del centro storico e in Piazza XX Settembre e prevede le seguenti attività di massima.
- Apertura sagra 31 ottobre, alle ore 18:00 – Castello Filomarino – convegno.
- 31 ottobre ore 19:00 – apertura percorso enogastronomico in Piazza XX Settembre e per le vie del Centro Storico.
- 31 ottobre ore 20:30 – Piazza XX Settembre – spettacolo musicale dell’artista Michele Ricciardi “Viaggio nel tempo”
- 31 ottobre ore 22:30 – spettacolo musicale della band “Bukowsky Wine Club”.
- 1° novembre – ore 12 apertura percorso enogastronomico a pranzo
- 1° novembre – ore 20:30 – spettacolo musicale dei “Rittantico” –
- 1° novembre – di seguito spettacolo musicale dei “Poterico”.
- 2 novembre – ore 12 apertura percorso enogastronomico a pranzo
- 2 novembre – dalle ore 11:00 Piazza XX Settembre – sfilata di auto d’epoca con tante auto storiche
- 2 novembre – ore 20:30 – Piazza XX Settembre – spettacolo musicale delle “Ninfe della Tammorra”.
Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare il Castello Filomarino sito proprio al centro di Piazza XX Settembre e si potranno degustare gratuitamente le caldarroste preparate al momento.
Maggiori informazioni e programma completo su – Forum Giovani Roccadaspide
