Osservazioni astronomiche gratuite a Napoli: la notte dell’Osservatorio

Osservazioni astronomiche del cielo e un’interessante conversazione scientifica all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli per una serata gratuita da non perdere

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:30 all’ INAF, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli si terrà l’evento gratuito, su prenotazione, Ecologia Spaziale una interessante conversazione scientifica di Patrizia Caraveo Astrofisica e Presidente della Società Astronomica Italiana dal titolo ”Ecologia spaziale: dalla Terra alla Luna a Marte”.

“La coscienza ecologica è nata anche grazie alle immagini della Terra dallo spazio. Così abbiamo scoperto la bellezza, ma anche la fragilità del nostro pianeta; adesso è tempo di pensare a una nuova ecologia spaziale.”

Dopo l’evento ci saranno delle osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e dell’Unione Astrofili Napoletani.

Per partecipare ci sarà l’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dalla pagina ufficiale. Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti. Sarà possibile acquistare il volume edito da Hoepli

