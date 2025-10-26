Napoliteama al Teatro Politeama: 4 spettacoli Off a 10€ (29 ott–3 dic 2025)

PH Facebook Politeama Napoli

Una nuova rassegna che offre al pubblico napoletano uno spazio di incontro tra artisti emergenti, drammaturgie contemporanee e riflessioni sul presente. L’ingresso ad ogni spettacolo a soli 10 euro

Al Teatro Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, dal 29 ottobre al 3 dicembre 2025 si terranno gli spettacoli di “Napoliteama”, rassegna di teatro Off prodotta da Teatro Augusteo SRL. Quattro titoli previsti tra ottobre e dicembre, per raccontare l’animo umano e le sue fragilità attraverso linguaggi diversi ma accomunati da un’unica tensione: quella della ricerca, della parola viva e dell’emozione autentica.

“Napoliteama” è una rassegna prodotta dal Teatro Augusteo per ricercare nuovi linguaggi scenici, offrendo al pubblico napoletano uno spazio di incontro tra artisti emergenti, drammaturgie contemporanee e riflessioni sul presente.

I biglietti per ogni spettacolo costano di 10 euro e sono disponibili al botteghino del Teatro Augusteo, al Politeama un’ora prima dello spettacolo e online su Bigliettoveloce.

“Napoliteama” rassegna di teatro Off

29 e 30 ottobre 2025 – ore 20.30 – “Da Est a Ovest” di Gianluca D’Agostino – con Rossella Amato e Gianluca D’Agostino: Est e Ovest sono punti cardinali opposti e distanti. Eppure, uno contiene l’altro e insieme formano la via del Sole. Lo spettacolo porta in scena la fragilità dei rapporti nella società moderna. Nell’epoca della globalizzazione e del consumo sfrenato anche i sentimenti assumono un carattere di merce usa e getta. Piuttosto che curare o provare a riparare le crepe, tendiamo a gettare tutto in favore del nuovo, anche noi stessi e le persone che amiamo.

– con Rossella Amato e Gianluca D’Agostino: Est e Ovest sono punti cardinali opposti e distanti. Eppure, uno contiene l’altro e insieme formano la via del Sole. Lo spettacolo porta in scena la fragilità dei rapporti nella società moderna. Nell’epoca della globalizzazione e del consumo sfrenato anche i sentimenti assumono un carattere di merce usa e getta. Piuttosto che curare o provare a riparare le crepe, tendiamo a gettare tutto in favore del nuovo, anche noi stessi e le persone che amiamo. 12 e 13 novembre 2025 – ore 20.30 – “Sconosciuto. In attesa di rinascita” di e con Sergio Del Prete– Il protagonista è un uomo solo al centro della scena, al centro della storia, al centro del mondo, ma non al centro di se stesso. In questo flusso di coscienza, un non-mitico Edipo si è già accecato. Se il celebre predecessore lo ha fatto una volta vista la verità, qui invece lo fa prima ancora prima di vedere. Prima ancora di vivere. È la paura che acceca, la paura di non poter superare i fantasmi, gli schemi, le aridità reiterate della periferia fisica e mentale, la vera protagonista di questo spettacolo. Un’opera sull’incomunicabilità che vede al centro della scena un uomo in dialogo col fratello mai nato.

26 e 27 novembre 2025 – ore 20.30 – “Pierre e Jean”, regia di Rosario Sparno . Protagonisti sul palco saranno Raffaele Ausiello e Carlo Caracciolo (Pierre e Jean) dal romanzo di Guy de Maupassant, adattato da Massimiliano Palmese, mette in scena una drammatica crisi familiare. Due fratelli passano con la madre le vacanze estive nella casa al mare, tra gite in barca e le visite della giovane vedova Rose, che entrambi corteggiano; ma l’imprevisto arrivo di un’eredità suscita prima vaghi dubbi e poi terribili sospetti su quello che nasconde la composta facciata del rispettabile nucleo familiare.

. Protagonisti sul palco saranno Raffaele Ausiello e Carlo Caracciolo (Pierre e Jean) dal romanzo di Guy de Maupassant, adattato da Massimiliano Palmese, mette in scena una drammatica crisi familiare. Due fratelli passano con la madre le vacanze estive nella casa al mare, tra gite in barca e le visite della giovane vedova Rose, che entrambi corteggiano; ma l’imprevisto arrivo di un’eredità suscita prima vaghi dubbi e poi terribili sospetti su quello che nasconde la composta facciata del rispettabile nucleo familiare. 2 e 3 dicembre 2025 – ore 20.30 – “Il fiore che ti mando l’ho baciato” regia di Antonio Grimaldi. Con Anna Rita Vitolo, lettere sigillate. Custodite. Nascoste. Imbustate. Un mezzo antico, raro. Fortunati allora siamo, se tra le mani ci capitano quelle del passato. E se ci capitano è perché esistono i conservatori, i nostalgici, i romantici. Una corrispondenza amorosa accompagna la storia che si narra. La guerra che scrive alla pace e la cerca, dalle trincee del primo conflitto al tormento di un amore a distanza. Le lettere tenevano in piedi una storia, di suggestioni e ricordi mai vissuti, e speranze e abbracci immaginati e gelosie, finché dopo cento anni restano la voce e il palco.

Maggiori informazioni – Teatro Politeama di Napoli,

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.