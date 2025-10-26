Halloween 2025 a Napoli: eventi, feste e attività per bambini (e non solo)

PH Szabó János su Unsplash

A Napoli e in Campania anche quest’anno varie iniziative per il periodo Halloween 2025 con serate ed eventi per adulti e bambini

Anche quest’anno tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze per il periodo di Halloween, e per il giorno dopo il primo novembre. Tutte iniziative per grandi e bambini per questo periodo speciale. Da non perdere i weekend di terrore a Edenlandia e eventi come “Uanema: festa degli altri vivi” organizzata dal Comune dal 30 ottobre al 2 novembre. E poi la fiera del cioccolato a tema Halloween in Piazza Municipio e il grande giardino delle zucche alla Mostra d’oltremare

HorrorWorld, all’Edenlandia per 3 weekend un Halloween nell’insegna del terrore

Per tre fine settimana ad Edenlandia si terrà HorrorWorld una grande festa all’insegna del terrore dove, dalla sera e fino all’una di notte il grande parco giochi di viale Kennedy si trasformerà in un villaggio del Terrore. Per HorrorWorld ci sarà sempre l’ingresso gratuito nei weekend dal 17/19 , dal 24/26 e dal 31 ottobre fino alla festa di halloween del 2 novembre. Villaggio del Terrore ma solo dalle ore 20 all’una di notte. HorrorWorld, all’Edenlandia

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: a Napoli le zucche di Halloween

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ritorna fino al 2 novembre 2025 la quinta edizione di “Giochi di Zucca“, un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Un grande successo negli anni scorsi per questo evento che ci riporta alla tradizione del Pumpkin Patch, un evento tipico negli USA dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie vanno nei grandi campi di zucche scegliendo la zucca per portarla a casa per colorarla e intagliarla. A “Giochi di Zucca“, ci saranno anche le statue giganti dei supereroi più amati da grandi e piccini. Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare

Halloween al Centro Commerciale Campania

il 31 ottobre e il 1 novembre sta per arrivare il weekend più spaventoso e divertente dell’anno al Centro Commerciale Campania. Ci saranno due giorni pieni di magia, sorrisi e tanta fantasia per il CAMPANIA HALLOWEEN PARTYLAND, un grande evento per tutta la famiglia con laboratori creativi, spettacoli, baby dance, truccabimbi e un’area foto davvero imperdibile! In Piazza Campania ci saranno tante attività pensate per i più piccoli: Laboratori creativi per dare vita alle tue creazioni “da paura”, Il Glitter Lab per un trucco scintillante e mostruosamente bello, Baby dance e spettacoli pieni di energia e divertimento E non finisce qui: all’Ingresso Sud – Piano 1 potrai incontrare i Cattivissimi e le mascotte più simpatiche, pronte a scattare con te una foto ricordo… da brividi! IL PROGRAMMA:

31 OTTOBRE in Piazza Campania

10.30 – 13.30 | Laboratori creativi + Trucca bimbi Glitter Lab

15.00 – 17.00 | Laboratori creativi + Glitter Lab

17.00 – 18.00 | Giochi e Baby Dance

18.00 | Spettacolo: Cattivissimi sul palco, a seguire attività di animazione

Ingresso Sud – Piano 1

15.00 – 19.00 | Area foto con i Cattivissimi e passeggiate in galleria

1 NOVEMBRE in Piazza Campania

10.30 – 13.30 | Laboratori creativi + Trucca bimbi Glitter Lab

15.00 – 17.00 | Laboratori creativi + Glitter Lab

17.00 – 19.00 | Spettacolo, giochi e Baby Dance sul palco

Ingresso Sud – Piano 1

15.00 – 19.00 | Area foto con le mascotte e passeggiate in galleria

Scarica l’app IO & CAMPANIA per accedere alle aree evento – Prepara il tuo costume, libera la tua creatività e vieni a vivere con noi un Halloween da paura – HALLOWEEN AL Centro Commerciale Campania

Chocoland 2025 a Napoli: 5 Giorni di Cioccolato ed eventi in Piazza Municipio con un’edizione Halloween

‪Da Mercoledì 29 ottobre a Domenica 2 Novembre 2025 ritorna a Napoli “Chocoland, La Terra dei Golosi” la grande festa del buon cioccolato artigianaleche anche per questa edizione si terrà nel centro città in Piazza Municipio per una speciale “edizione Halloween”. Oltre a tantissimo ottimo cioccolato artigianale ci sarà uno speciale Halloween make up per adulti e bambini che saranno disponibili in una zona con una suggestiva scenografia a tema Halloween disponibili giovedì 30 e venerdì 31 dalle 16 alle 20 e poi sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Non mancherà una selfie zone “terrificante” con l’Uomo Zucca e uno Stregone, attiva dal 29 al 2 novembre in particolare il 29 ottobre dalle 17 e dal 30 ottobre al 2 novembre dalle 10:00 fino a tarda sera. Chocoland 2025 a Napoli edizione Halloween

Tempo di Halloween: a Portici c’è il fantastico Parco della Zucca

Dal 1ottobre al 1^ Novembre 2025 in Via Delle Madonnelle A San Pietro 7c-11 – a Portici aprirà il Parco della Zucca una bella iniziativa gestita da “Terra Del Sole Cooperativa Sociale”. Il Parco della Zucca di Portici sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio. Ci saranno otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta. Previste tante speciali attività per bambini nel cuore della natura ma con scenografie spettacolari e con un’atmosfera da sogno. Ci saranno tante piante, colori caldi e tantissime zucche e ogni angolo del parco regalerà un’emozione diversa. a Portici il fantastico Parco della Zucca

A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Nel grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altroA Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche fino al 2 novembre

