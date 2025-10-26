Festa della Castagna di Montella IGP 2025: 100 stand, showcooking e musica su due weekend

Ph Facebook Sagra della Castagna di Montella IGP

Grande festa su due weekend con sei giornate da non perdere a Montella dedicate alla celebre castagna di Montella ed ai buoni prodotti gastronomici della tradizione locale. Previsti 100 stand, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica

Si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre e poi anche nel weekend successivo dal 7 al 9 novembre 2025 a Montella in provincia di Avellino la 41 esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp. Sei grandi giornate, su due weekend, da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica.

Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia.

Sei giorni di festa a Montella per la celebre castagna

Sei giornate piene di eventi che si preannunciano da non perdere per il particolare profilo gastronomico, musicale e culturale con tante iniziative gastronomiche, ma anche tanta musica e spettacoli per bambini, a cui si affiancano show cooking, iniziative culturali e proposte turistiche come l’Irpinia Express il treno storico irpino che arriverà da Avellino. La corsa del treno storico ci sarà domenica 2 novembre 2025 con partenza alle 10:00 da Avellino e arrivo a Montella alle 11:45. Ritorno previsto con partenza alle 17,30.

Sei grandi giornate, su due weekend, con ogni giorno, aperture alle 10, per gustare le prelibatezze in carta, assaporare il gusto inequivocabile della Castagna di Montella IGP e godere degli aromi e della cucina tipica dell’Irpinia.

Una castagna squisita e premiata quella di Montella che ha ricevuto nel 1987 la Denominazione di Origine Controllata (DOC) risultando unico caso in Italia di prodotto ortofrutticolo, e nel 1992 la Commissione UE ha attribuito alla Castagna di Montella il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (IGP).

