Chocoland Napoli 2025: 5 giorni di cioccolato in Piazza Municipio (edizione Halloween)

Ph Facebook Chocoland

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 torna a Napoli la grande fiera del cioccolato artigianale: stand, laboratori gratuiti, animazione e special guest per Halloween.

‪Da Mercoledì 29 ottobre a Domenica 2 Novembre 2025 ritorna a Napoli “Chocoland, La Terra dei Golosi” la grande festa del buon cioccolato artigianale che anche per questa edizione si terrà nel centro città in Piazza Municipio per una speciale “edizione Halloween”.

Chocoland ritorna in città a Piazza Municipio dopo il recente successo delle edizioni che si sono tenute nell’isola pedonale al Vomero, a Piazza degli Artisti, e anche per questa nuova edizione cittadina le tipiche casette in legno saranno aperte dalle ore 10 fino a tarda sera con orario continuato proponendo tante bontà di puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

In questa edizione speciale per Halloween di Chocoland – La Terra dei Golosi in Piazza Municipio previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini, Supereroi, Dinosauri e tanto altro Non mancherà anche la pasticceria e i dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della cinque giorni divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

Anche per questa quarta edizione il Villagio del Cioccolato sarà allestito tra il Molo Beverello e Palazzo San Giacomo e ci sarà un fitto programma di eventi. Oltre a specialità come il “torrone dei morti” di tradizione napoletana e il croccante siciliano, sarà infatti possibile gustare, nei numerosi stand allestiti nel cuore della città, il kurtos ungherese o varie tipologie dicrepes.

Tanti eventi a Chocoland, La Terra dei Golosi

“A Chocoland, La Terra dei Golosi” l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. In particolare, per questa speciale edizione napoletana dedicata ad Halloween ci saranno anche:

Tanti show cooking , che saranno presentati dal comico Lino D’Angiò tra cui: giovedì 30 ottobre – Pasticceria Mignone che presenterà la sua “PerlaTartufata” – venerdì 31 ottobre – Pasticceria Tizzano e lo chef Nicola Paparone che presenterà il suo Babà, per l’occasione farcito al cioccolato – venerdì 31 ottobre – alle 19 – il “TiramisùEspresso” di Merisù. E tasnti altri

, che saranno presentati dal tra cui: giovedì 30 ottobre – Pasticceria Mignone che presenterà la sua “PerlaTartufata” – venerdì 31 ottobre – Pasticceria Tizzano e lo chef Nicola Paparone che presenterà il suo Babà, per l’occasione farcito al cioccolato – venerdì 31 ottobre – alle 19 – il “TiramisùEspresso” di Merisù. E tasnti altri uno speciale Halloween make up per adulti e bambini che saranno disponibili in una zona con una suggestiva scenografia a tema Halloween disponibili giovedì 30 e venerdì 31 dalle 16 alle 20 e poi sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20

che saranno disponibili in una zona con una suggestiva scenografia a tema Halloween disponibili giovedì 30 e venerdì 31 dalle 16 alle 20 e poi sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 una selfie zone “terrificante” con l’Uomo Zucca e uno Stregone , attiva dal 29 al 2 novembre in particolare il 29 ottobre dalle 17 e dal 30 ottobre al 2 novembre dalle 10:00 fino a tarda sera.

, attiva dal 29 al 2 novembre in particolare il 29 ottobre dalle 17 e dal 30 ottobre al 2 novembre dalle 10:00 fino a tarda sera. per i bambini, ma anche per gli adulti ci saranno gratuitamente gli spettacoli del Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo, con spettacoli diversi ogni giorno, direttamente nel bel mezzo della piazza.

con spettacoli diversi ogni giorno, direttamente nel bel mezzo della piazza. e poi lo straordinario Drago Luminoso che incanterà i visitatori giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 20, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Naturalmente non mancheranno laboratori con le zucche e poi tanti stand con esposizioni di ottimo di cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia. L’ingresso al Villaggio di Chocoland è gratuito per la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia.

Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

Chocoland – La Terra dei Golosi 2025 Quando: da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre 2025

da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre 2025 Orari: stand aperti 10:00 – tarda sera; orari speciali per animazione e show cooking come da programma

stand aperti 10:00 – tarda sera; orari speciali per animazione e show cooking come da programma Dove: Piazza Municipio, Napoli (tra Molo Beverello e Palazzo San Giacomo)

Piazza Municipio, Napoli (tra Molo Beverello e Palazzo San Giacomo) Prezzo: ingresso gratuito (laboratori e show cooking gratuiti fino a esaurimento posti)

ingresso gratuito (laboratori e show cooking gratuiti fino a esaurimento posti) Contatti e aggiornamenti: pagina Facebook ufficiale “Chocoland – La Terra dei Golosi”

Chocoland – La Terra dei Golosi, in programma in Piazza Municipio ‪ da Mercoledì 29 ottobre a Domenica 2 Novembre 2025

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.