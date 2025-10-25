Napoli Barocca al Museo Filangieri: 9 concerti la domenica con biglietto incluso

PH Facebook Museo Civico Gaetano Filangieri

Nove appuntamenti con la grande musica della Napoli Barocca la domenica mattina fino a fine anno al Museo Filangieri di via Duomo. I concerti sono inclusi nel prezzo del biglietto e ci sono anche abbonamenti convenienti per ascoltarne diversi. Una bella occasione per riscoprire uno straordinario museo civico cittadino che conserva opere straordinarie

Dal 5 Ottobre al 28 Dicembre 2025, ogni Domenica alle 11.30, ci saranno nove appuntamenti con la Napoli Barocca, per la rassegna Convivio Armonico presso il bellissimo Museo Filangieri di via Duomo. In programma nove bellissimi concerti sui temi principali con repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera, rigorosamente con strumenti d’epoca guidati dall’autorevole direzione artistica dei Maestri Rosa Montano e Egidio Mastrominico.

Convivio Armonico è una rassegna che nasce in collaborazione con “Area Arte”, la prestigiosa Associazione nata nello storico Teatro Sancarluccio nel 1993 con la mission di diffondere il patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo.

Tutti i concerti sono gratuiti, ovvero inclusi nel biglietto di ingresso al Museo con audioguida.In biglietteria è possibile acquistare un abbonamento completo ai 9 concerti al costo di €70 anziché €90, e un mini-abbonamento a 5 concerti a scelta al costo di €40 anziché €50.Il prezzo del singolo biglietto d’ingresso è 11,50 euro.

Domenica 26 Ottobre 2025 ore 11:30 – SCARLATTI 300… ALESSANDRO SCARLATTI E IL SUO TEMPO LABIRINTO ARMONICO ENSEMBLE – Roberto TORTO flauto dolce/ Pierluigi MENCATTINI violino barocco -Federico D’ORAZIO violino barocco / Stefania DI GIUSEPPE clavicembalo – musiche di A. Scarlatti, M. Jerace

Maggiori informazioni – Museo Filangieri – Via Duomo Napoli

