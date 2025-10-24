Cavalli & Cavalieri: Carosello Storico dei Carabinieri a cavallo al Real Sito di Carditello

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara nello splendido sito Borbonico di Carditello per l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri

Grande festa domenica 26 ottobre 2025 a Carditello, lo splendido sito Borbonico a San Tammaro vicino Caserta, per l’ottava edizione di Cavalli e Cavalieri. Una mattinata gratuita con uno straordinario spettacolo equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Una festa che si svolge a San Tammaro nei grandi spazi della ex tenuta Borbonica dove si allevavano all’epoca anche i cavalli della Real Razza di Persano che fu selezionata dai Borbone per affrontare le battaglie con esemplari resistenti e veloci, ma anche caratterizzati da grande eleganza, forza e leggerezza.

Nel Real Sito di Carditello un bellissimo spettacolo equestre

La Reggia borbonica ospiterà, per l’ottava edizione, l’evento gratuito Cavalli & Cavalieri a partire dalle ore 10 di domenica 26 ottobre 2025 in collaborazione con il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, l’ultimo interamente montato delle Forze Armate italiane. L’evento si terrà a partire dalle ore 10 (salvo maltempo).

Uno spettacolo equestre da non perdere che si svolgerà sulle note musicali della Fanfara a cavallo e, alla fine ci sarà anche l’esibizione conclusiva, che rievocherà le gloriose pagine della storia dell’Arma con il famoso e bellissimo Carosello storico con straordinarie evoluzioni e intrecci tra Cavalli e Cavalieri.

La giornata di domenica 26 ottobre 2025 avrà i seguenti orari:

Ore 10 saluti delle autorità e la presentazione dell’evento

Ore 10,30 il grande spettacolo equestre gratuito a cura del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo

dopo l’esibizione dei Carabinieri, per chi vuole, ci saranno visite accompagnate nelle sale reali con ricostruzione di alcune scene del ballo a corte nel Salone delle feste. Le visite sono a pagamento .

. Non mancheranno anche degustazioni enogastronomiche, visite speciali e incursioni teatrali.

Il programma dell’edizione 2025 di Cavalli & Cavalieri

(Programma da verificare sul sito ufficiale salvo maltempo)

Il sito di Carditello sarà aperto anche nel pomeriggio di sabato 25 ottobre 2025 con visite accompagnate e stand gastronomici. Prima di andare a Carditello, verificate le condizioni meteo e contattare la Fondazione

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30 – 18:30 – Stand con degustazioni enogastronomiche

Ore 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate con rievocazioni storiche – Visite speciali e danze in costume storico in collaborazione con PassieNote

Domenica 26 ottobre

Ore 10:00 – Saluti istituzionali – Ingresso gratuito

Ore 10:30 – Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo – Fanfara – Ingresso gratuito

Ore 11:00 – 16:00 – Area PicNic – Prenotazione obbligatoria

Ore 12:00 – 17:30 – Stand con degustazioni enogastronomiche

Ore 12:30 / 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate a pagamento con rievocazioni storiche – Visite speciali e danze in costume storico in collaborazione con AntiquaTempora e Danzando nel Tempo

Ore 14:00 – Incursioni teatrali a cura de La Mansarda Teatro Dell’orco

Area museale – Visite accompagnate Intero: €8,00 – Ridotto over 60: €6,00 – Ridotto 6-18 anni: €4,00 – Gruppi (minimo 20 persone): €7,00 – Gratuito per under 6 e diversamente abili

Area Pic-Nic – Intero: €3,00 – Gruppi: €20,00 (tavolo max 8-10 persone)

Parcheggio – Gratuito (non custodito)

Per info e prenotazioni – Cell. 379 2981223 – prenotazione@fondazionecarditello.org

Gli eventi si terranno salvo maltempo – Consultare le pagina ufficiali

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.