Aspettando Halloween Città della Scienza 2025: programma, orari e biglietto a 8€

Domenica speciale a Città della Scienza per “Aspettando Halloween” una grande festa da paura, tra ragni e scorpioni e con tante attività da fare. Per l’occasione ci sarà uno Special Price Festa per Adulti e Bambini a soli 8€

 

 

Domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 10 alle ore 16, grande festa per Halloween a Città della Scienza che si trasformerà in un luogo da brivido per grandi e piccini. Una giornata intensa che passerà tra esperimenti mostruosi, laboratori creativi e spettacoli scientifici, tutti studiati e preparati per vivere un Halloween indimenticabile fatto di ragnatele, pipistrelli e cervelli in fuga.

Una festa diffusa che animerà ogni angolo di Città della Scienza a Napoli: dagli spazi laboratoriali di Corporea, alla mostra sui ragni Arachnida, fino al Laboratorio Vivo della Mostra Insetti & Co.

Per partecipare alla grande festa di “Aspettando Halloween” a Città della Scienza ci sarà uno Special price di 8 euro per adulti e bambini! – Apertura per festa dalle ore 10 alle ore 16 – apertura Museo: dalle ore 09.00 alle ore 17.00

Attività in programma per Aspettando Halloween a Città della Scienza – 26 Ottobre 2025

  • Trucca bimbi – 10:00 – 16:00 –  LAB 1 Corporea (Piano terra)
  • Piccoli ragnetti crescono – 10:00 – 16:00 – IV Piano Corporea (Sala grande) ·
  • Il disco magico – 10:00 – 16:00 IV Piano Corporea (Sala grande)  
  • Halloween Muppets – 10:00 – 16:00 –  IV Piano Corporea (Sala grande)
  • La Casa Stregata – 10:00 – 16:00 – IV Piano Corporea (Sala grande)
  • Scheletri a Spasso – 10:00 – 16:00 – IV Piano Corporea (Sala grande)  
  • Nella tela del ragno – 10:00 – 16:00 – LAB Insetti & Co. ·
  • Bat-Skeleton – 10:00 – 16:00 – LAB Insetti & Co.
  • Cervelli in fuga – 10:00 – 16:00 – IV Piano Corporea (Sala grande)
  • Lo sconvolgente mondo degli insetti: tra occhi mostruosi e zampe pelose – 11:30 – 12:00  Sala Archimede
  • La Scienza nell’Arte di Luca Giordano…Esperimento o scherzetto? – 13:00 – 13:45 e 15:00 – 15:45 Sala Newton

Maggiori informazioni – Aspettando Halloween a Città della Scienza

