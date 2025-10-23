Danza contemporanea a Napoli: TrianonDanza 2025, calendario e card risparmio

PH Facebook Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana

Inizia la prima rassegna coreografica del teatro Trianon Viviani di Napoli dedicata ai «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea» con ben quindici titoli con le maggiori compagnie campane

Dal 22 ottobre al 17 dicembre 2025 il teatro napoletano di Forcella propone, per la prima volta nella sua storia, una rassegna di danza dal titolo “TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea”. Un evento interessante che propone ben quattordici appuntamenti in dodici giorni di programmazione, con spettacoli alle ore 20, con la partecipazione delle maggiori compagnie professionali campane che lavorano in questo settore da anni.

Una rassegna che porta a teatro lavori che attingono dalle molteplici visioni della danza: dalla rivisitazione del balletto classico alla danza inclusiva, dalle riletture del vissuto amoroso alle creazioni originali ispirate alla mitologia campana.

“TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea” – programma

22 OTTOBRE – Gisellə di NYKO PISCOPO

29 OTTOBRE – That day di CHIARA ALBORINO E FABRIZIO VARRIALE – Rivisitazione scenica, coreografica e teatrale

30 OTTOBRE – Deviazione della Rondine di FABRIZIO VARRIALE – Monologo danzato

18 NOVEMBRE – Il mare che ci unisce di EMMA CIANCHI – Danza in rito collettivo

19 NOVEMBRE – Manuale di caduta libera – distruzioni per l’uso di MARIANNA MOCCIA – Primo studio

19 NOVEMBRE – Wood di MARIANNA MOCCIA E SARA LUPOLI – Spettacolo

25 NOVEMBRE – Romeo e Giulietta di CLAUDIO MALANGONE – Rivisitazione teatrale

26 NOVEMBRE – Marricord di GENNARO CIMMINO – Spettacolo

2 DICEMBRE – Fiori d’estate di CHIARA ALBORINO – Ciclo di danza inclusiva

3 DICEMBRE – Solitudine bohémien di SIMONE LIGUORI

10 DICEMBRE – L’ego di ZAMY FRITZ GEORGES – Spettacolo hip hop

16 DICEMBRE – Dianara di MARCELLA MARTUSCIELLO – Spettacolo

17 DICEMBRE – StraVaganza di FERNANDO SUELS MENDOZA – Performance

17 DICEMBRE – Scintilla tra le ombre di FERNANDO SUELS MENDOZA Performance

Gli spettacoli iniziano alle ore 20. Per ogni spettacolo il biglietto di posto unico è di 5 euro ma c’è anche una card a 5 spettacoli 15 euro, tutti acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.

Informazioni e prenotazioni: telefono 081 0128663 –Teatro Trianon Viviani Napoli

