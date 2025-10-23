Danza contemporanea a Napoli: TrianonDanza 2025, calendario e card risparmio

- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0
Inizia la prima rassegna coreografica del teatro Trianon Viviani di Napoli dedicata ai «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea» con ben quindici titoli con le maggiori compagnie campane
Dal 22 ottobre al 17 dicembre 2025 il teatro napoletano di Forcella propone, per la prima volta nella sua storia, una rassegna di danza dal titolo “TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea”. Un evento interessante che propone ben quattordici appuntamenti in dodici giorni di programmazione, con spettacoli alle ore 20, con la partecipazione delle maggiori compagnie professionali campane che lavorano in questo settore da anni.
Una rassegna che porta a teatro lavori che attingono dalle molteplici visioni della danza: dalla rivisitazione del balletto classico alla danza inclusiva, dalle riletture del vissuto amoroso alle creazioni originali ispirate alla mitologia campana.
Biglietti – Teatro Trianon Viviani (Napoli)
Cosa: spettacoli e rassegne del Trianon Viviani
Dove: Forcella – Napoli
⏰ Orari: secondo programmazione ufficiale
- Pagamento sicuro sui circuiti ufficiali
- Conferma immediata via email (per gli eventi disponibili online)
- E-ticket su smartphone
Nota: alcune iniziative possono essere acquistate solo in botteghino. Usa il pulsante per cercare le date disponibili online.
Trasparenza: questo è un link affiliato. Se acquisti, Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.
“TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea” – programma
- 22 OTTOBRE – Gisellə di NYKO PISCOPO
- 29 OTTOBRE – That day di CHIARA ALBORINO E FABRIZIO VARRIALE – Rivisitazione scenica, coreografica e teatrale
- 30 OTTOBRE – Deviazione della Rondine di FABRIZIO VARRIALE – Monologo danzato
- 18 NOVEMBRE – Il mare che ci unisce di EMMA CIANCHI – Danza in rito collettivo
- 19 NOVEMBRE – Manuale di caduta libera – distruzioni per l’uso di MARIANNA MOCCIA – Primo studio
- 19 NOVEMBRE – Wood di MARIANNA MOCCIA E SARA LUPOLI – Spettacolo
- 25 NOVEMBRE – Romeo e Giulietta di CLAUDIO MALANGONE – Rivisitazione teatrale
- 26 NOVEMBRE – Marricord di GENNARO CIMMINO – Spettacolo
- 2 DICEMBRE – Fiori d’estate di CHIARA ALBORINO – Ciclo di danza inclusiva
- 3 DICEMBRE – Solitudine bohémien di SIMONE LIGUORI
- 10 DICEMBRE – L’ego di ZAMY FRITZ GEORGES – Spettacolo hip hop
- 16 DICEMBRE – Dianara di MARCELLA MARTUSCIELLO – Spettacolo
- 17 DICEMBRE – StraVaganza di FERNANDO SUELS MENDOZA – Performance
- 17 DICEMBRE – Scintilla tra le ombre di FERNANDO SUELS MENDOZA Performance
Gli spettacoli iniziano alle ore 20. Per ogni spettacolo il biglietto di posto unico è di 5 euro ma c’è anche una card a 5 spettacoli 15 euro, tutti acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.
Informazioni e prenotazioni: telefono 081 0128663 –Teatro Trianon Viviani Napoli
© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0