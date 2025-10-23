Viaggio nei sapori dell’Irpinia: la 41° edizione della Sagra della Castagna a Sorbo Serpico

PH Facebook Comitato Festa Maria SS. della Neve

Grande festa nel caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico, il paese della coccetella, per la 41° edizione della sagra della Castagna. Previste tante ottime specialità irpine e tanto vino locale per una sagra che si tiene da più di 40 anni

Nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2025 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 41° edizione della Sagra della Castagna. Un evento molto atteso in tutto l’avellinese che ha superato il ragguardevole traguardo dei 40 anni e che si tiene sempre nel cuore dell’autunno in questo piccolo borgo dell’Irpinia.

Sorbo Serpico è una cittadina antica che da più di 40 anni si trasforma completamente in questi giorni di festa con le caratteristiche strade del paese “invase” gioiosamente dagli odori delle buone specialità della tradizione culinaria irpina. La sagra viene organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve, assieme ad associazioni locali e si svolgerà nel Centro Storico del caratteristico borgo di Sorbo Serpico tra profumi, sapori e colori locali.

Una bella occasione per gustare le tradizioni culinarie dell’Irpina

Alla 41° edizione della Sagra della Castagna e Vino a Sorbo Serpico protagonista assoluta sarà, come sempre, la castagna, proposta in tutte le sue varianti come la zuppa di fagioli e castagne, le caldarroste e castagne bollite “vallani”, il cuoppo di crocchè di castagne, la birra alla castagna e poi tanti buoni dolci artigianali a base di castagne

Non mancheranno, naturalmente, i grandi classici del territorio, come la celebre maccaronara al sugo, assieme alle tante specialità locali come il caciocavallo impiccato, le braciole con peperoni, la carne di maiale con patate e peperoni e tanto ottimo vino locale. Tutti piatti della tradizione che vengono riproposti ogni anno in occasione della Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico. Tra i profumi di castagne e musica dal vivo, ci saranno anche stand dedicati a:torrone irpino, miele artigianale, giocattoli e oggettistica artigianale. Durante la sagra saranno presenti numerosi artigiani dell’associazione Artigiani in Tour, con le loro creazioni uniche e prodotti fatti a mano.

Anche quest’anno ad accompagnare il percorso gastronomico ci sarà tanta musica dal vivo, con gruppi itineranti e DJ set che animeranno le serate fino a notte fonda. La domenica non mancherà anche un intrattenimento ad-hoc per i bambini.

Maggiori Informazioni :Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico.

