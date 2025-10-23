4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 23 al 26 ottobre 2025

Foto di Francesco Graziuso

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend dal 23 al 26 ottobre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Alla scoperta del Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

contenuto sponsorizzato #adv

Nelle viscere del centro antico di Napoli si cela un patrimonio straordinario che attraversa millenni di storia. Il LAPIS Museum ha saputo trasformare questo tesoro nascosto in un’esperienza coinvolgente che cattura visitatori da ogni parte. L’itinerario inizia scendendo negli ipogei della Basilica della Pietrasanta, dove il Museo dell’Acqua introduce i visitatori all’epoca greco-romana. Le cisterne antiche conservate in questi spazi raccontano l’eccellenza ingegneristica di Neapolis: sistemi complessi di raccolta e distribuzione dell’acqua dimostrano come la città fosse già protagonista dell’innovazione tecnologica in epoca antica. Un sapiente impianto illuminotecnico valorizza ogni ambiente, creando un’atmosfera suggestiva in cui le architetture naturali sembrano risvegliarsi. I giochi di luce trasformano gli spazi sotterranei in scenari, dove passato e presente s’incontrano. Attraversata la Sala della Luna, che evoca le origini pagane dell’edificio sovrastante, si raggiunge il cuore pulsante del percorso: il Decumano Sommerso. Questo corridoio sotterraneo ha vissuto la sua ora più drammatica durante la Seconda Guerra Mondiale, quando accolse centinaia di napoletani in fuga dai bombardamenti aerei. Un’infrastruttura antica che ha trovato nuova vita nell’emergenza, diventando simbolo di resilienza e salvezza per un’intera comunità. Nella Sala dei Racconti, le tecnologie digitali danno voce alla memoria: proiezioni olografiche riportano in vita testimoni dell’epoca, che condividono frammenti di quotidianità tra paure e momenti di tenue speranza negli anni Quaranta. Nella Sala dei Bombardamenti il culmine di questo percorso, con un’immersione totale nell’atmosfera del conflitto proiezioni immersive ricreano una città sotto assedio, concludendo con un richiamo alla pace e alla speranza. Da sabato, 25 ottobre, questi ambienti carichi di pathos ospiteranno nuovamente “L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso“, visita teatralizzata serale ideata da Domenico Maria Corrado. La performance accompagna gli spettatori in un percorso emozionale attraverso cunicoli e cavità scavate nel tufo, dove il Sommo Poeta fa eccezionalmente da guida. Tra queste pareti prendono forma i protagonisti iconici della Cantica infernale: da Ulisse a Paolo e Francesca, da Minosse al tragico Conte Ugolino, fino a Cerbero. Dettagli e prenotazioni disponibili su www.tappetovolante.org. Il LAPIS Museum accoglie visitatori quotidianamente dalle 10:00 alle 20:00. Nei giorni feriali sono previsti sei turni guidati: alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Nel weekend gli appuntamenti sono cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Si raccomanda di prenotare, specialmente durante festività e fine settimana. È possibile riservare il proprio posto contattando il numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 10:00-14:00, ma sempre disponibile con servizio messaggi WhatsApp) o scrivendo a info@lapismuseum.com. In alternativa, i biglietti sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale www.lapismuseum.com, senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 26 ottobre – “Secondigliano tra corti e cortili”, visite gratuite tra ville e masserie

Fino al 23 novembre si terrà “Secondigliano tra corti e cortili” una bella iniziativa del Comune con visite guidate gratuite alla scoperta di Secondigliano e delle sue ville ottocentesche con giardini nascosti, delle corti popolari, di masserie fortificate. Una zona antica di Napoli, ancora poco conosciuta ma capace di mostrare e raccontare luoghi e storie sorprendenti. Una Napoli che non appare nelle guide turistiche e che spesso resta fuori dai circuiti tradizionali ma che custodisce un patrimonio importante e da conoscere. “Secondigliano tra corte e cortili” propone due itinerari distinti ma intrecciati, che permettono di conoscere le diverse anime del quartiere con visite guidate gratuite su prenotazione obbligatorie.Gli itinerari sono i seguenti: Avenue Secondigliano e Il Tempo delle Corti. Domenica 26 ottobre – Avenue Secondigliano – Villa Alfiero (C.so Secondigliano n. 200) – ore 10:30. Maggiori informazioni sul link del Post “Secondigliano tra corti e cortili”,

Dal 23 al 26 ottobre – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva Prossime visite 23 ottobre – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme –24 ottobre – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara –25 ottobre – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato – 25 ottobre – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo – 26 ottobre – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara– informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 25 ottobre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite il 25 ottobre – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Mineralogia. Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Paleontologia – MOART – Museo Orafo e ArtigianatoSpeciale Napoli 2500 – Napoli Barocca Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.