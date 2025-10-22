Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 23 al 26 ottobre 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania.

Sagre e feste in Campania dal 23 al 26 ottobre 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando.

Festa della Mela Annurca nel centro storico di Valle Di Maddaloni

Anche nel weekend del 24, 25, 26 ottobre 2025 si svolgerà la XXXI Edizione della Festa della Mela Annurca 2025 nel centro storico della città di Valle Di Maddaloni, in provincia di Caserta. Organizzata dalla Pro Loco Valle con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Valle di Maddaloni, la festa è un evento di grande richiamo che da oltre trent’anni anima il territorio con grande successo. Festa della Mela Annurca 2025

Sagra della Castagna bionda del Partenio a Borgo Castello a Cervinara

Nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 ci saranno 3 giorni di grande festa nel borgo castello di Cervinara, il caratteristico e piccolo borgo della Valle Caudina, per la 44 esima edizione della Sagra della Castagna del Partenio a Cervinara (Av). Una bella festa gastronomica che richiama ogni anno sempre più visitatori a Cervinara in Irpinia dove si potranno gustare le castagne bionde del Partenio, in questa grande sagra che viene organizzata ogni anno nell’ultimo weekend di ottobre dall’associazione Il Mastio in collaborazioni con le altre realtà del territorio. La buona castagna del Partenio potrà essere gustata in tanti modi e si potranno anche fare delle passeggiate tra i castagneti secolari e nell’antico borgo Castello di Cervinara. Non mancheranno serate musicali al ritmo delle tammorre. Sagra della Castagna bionda

Festa della Patata di Montagna di Castelcivita (SA)

Anche quest’anno nel caratteristico Centro Storico di Castelcivita, in provincia di Salerno sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. si terrà la Festa della Patata di Montagna che quest’anno è alla sua 14^ edizione. La festa ci sarà sabato dalle ore 18.00 e domenica anche a pranzo Organizzata dall’Associazione Turistico-Culturale La Pagoda di Castelcivita e prevede: Degustazioni e Mercato: Stand gastronomici nel centro storico di Castelcivita con piatti tradizionali e innovativi a base di patata di montagna, insieme a uno spazio per l’acquisto di prodotti locali e artigianali. Laboratori e Workshop di Artigiani: Un’area dedicata ospiterà attività pratiche sul riuso creativo, il riciclo e l’upcycling, per avvicinare grandi e piccoli a stili di vita più sostenibili. Intrattenimento e Musica: Concerti, spettacoli folkloristici e performance artistiche animeranno il palco principale. Festa della Patata di Montagna

A Montefusco, in Irpinia, la 35ª Sagra della Castagna

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 si terrà la 35ª Sagra della Castagna a Montefusco, in Irpinia. Un nuovo evento da non perdere per gustare le ottime castagne e il buon cibo irpino in un’atmosfera conviviale con tanta tradizione e buona musica La Sagra della Castagna si svolgerà per tre giorni nella Villa Comunale di Montefusco e proporrà tanta ottima gastronomia e buona musica. Per tre giorni i partecipanti potranno degustare i migliori prodotti tipici locali, tra cui le ottime castagne della zona che saranno proposte in tanti modi assieme alle altre specialità locali: non mancheranno infatti la buona zuppa di fagioli con castagne e cotechino, i dolci con castagne, il caciocavallo impiccato, le ottime caldarroste e tanta ottima carne grigliata davanti ai partecipanti. 35ª Sagra della Castagna

Sagra della Castagna a Civitella Licinio, una frazione di Cusano Mutri

Da giovedì 23 a lunedì 27 ottobre a Civitella Licinio, una frazione del caratteristico borgo di Cusano Mutri, nel beneventano si svolgerà la 39ª edizione della Sagra della Castagna. Un lungo programma di ben cinque giorni nel centro storico di Civitella che animerà il borgo proponendo tanti eventi all’insegna del buon cibo e delle ottime castagne, con anche tanta musica, spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia. Cusano Mutri ci propone da anni la bella sagra dei funghi porcini che richiama migliaia e migliaia di visitatori nella zona e, anche la Sagra della Castagna della frazione di Civitella Licinio sarà un successo anche perché viene riproposta da quasi 40 anni. Sagra della Castagna

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Anche nel weekend del 24-25-26 Ottobre 2025 aperti i 118 stand tra gastronomici e artigianali previsti per una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino. Ed anche quest’anno, per la 46 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna ci sarà un doppio appuntamento su due weekend di Ottobre 2025, sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Nei due week-end di ottobre, anche tanti eventi e tante bontà irpine in questa attesa 46° edizione. Anche quest’anno a Bagnoli Irpino un grande evento con ben sei giorni di festa su due weekend per il Nero di Bagnoli la grande Mostra Mercato di Bagnoli Irpino. Coinvolto tutto il centro storico di Bagnoli Irpino, con teatro di Musica, balli della tradizione e tanta, tanta buona enogastronomia locale. Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero

Sagra della Castagna: grande festa per due weekend a Sicignano degli Alburni

Anche nel weekend del ancora il 25 e 26 ottobre 2025, la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni. Una grande festa che ritorna per la 53° edizione e che si terrà in Piazza Biagio Germano a Sicignano degli Alburni (SA). Sicignano degli Alburni è un piccolo borgo della Campania, incastonato nella straordinaria cornice dei Monti Alburni, e la sagra della Castagna racconta da più di 50 anni la storia del paese, celebrando le origini e guardando al futuro. A Sicignano degli Alburni troveremo tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento, arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori: e naturalmente un ricco menù di bontà locali. Sagra della Castagna

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre

Si terrà per cinque weekend dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania. Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno. Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino

Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 2 Novembre: menù e prezzi

Nei weekend la Festa del Cinghiale a Dugenta fino al 2 Novembre 2025 solo ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo,: un bell’evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Tutti i prezzi della sagra del cinghiale sul post. Maggiori informazioni: Sagra del cinghiale a Dugenta

HorrorWorld, all’Edenlandia per 3 weekend un Halloween nell’insegna del terrore

Per tre fine settimana ad Edenlandia si terrà HorrorWorld una grande festa all’insegna del terrore dove, dalla sera e fino all’una di notte il grande parco giochi di viale Kennedy si trasformerà in un villaggio del Terrore. Per HorrorWorld ci sarà sempre l’ingresso gratuito nei weekend dal 17/19 , dal 24/26 e dal 31 ottobre fino alla festa di halloween del 2 novembre. Villaggio del Terrore ma solo dalle ore 20 all’una di notte. HorrorWorld, all’Edenlandia

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: a Napoli le zucche di Halloween

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ritorna fino al 2 novembre 2025 la quinta edizione di “Giochi di Zucca“, un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Un grande successo negli anni scorsi per questo evento che ci riporta alla tradizione del Pumpkin Patch, un evento tipico negli USA dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie vanno nei grandi campi di zucche scegliendo la zucca per portarla a casa per colorarla e intagliarla. A “Giochi di Zucca“, ci saranno anche le statue giganti dei supereroi più amati da grandi e piccini. Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare

Tempo di Halloween: a Portici c’è il fantastico Parco della Zucca

Dal 1ottobre al 1^ Novembre 2025 in Via Delle Madonnelle A San Pietro 7c-11 – a Portici aprirà il Parco della Zucca una bella iniziativa gestita da “Terra Del Sole Cooperativa Sociale”. Il Parco della Zucca di Portici sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio. Ci saranno otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta. Previste tante speciali attività per bambini nel cuore della natura ma con scenografie spettacolari e con un’atmosfera da sogno. Ci saranno tante piante, colori caldi e tantissime zucche e ogni angolo del parco regalerà un’emozione diversa. a Portici il fantastico Parco della Zucca

A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Nel grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altro A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Irpinia Express a ottobre. Viaggi in treno storico tra i borghi dell’Irpinia

Proseguono anche per il mese ottobre viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. % itinerari da non perdere nei Weekend Irpinia Express

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

