La mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields” al Maschio Angioino

L’americano Jim Dine, un’icona dell’arte contemporanea, porta una sua mostra a Napoli a Castel Nuovo. Jim Dine si è affermato nella Pop Art al fianco di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Claes Oldenburg, le sue opere sono esposte in tutto il mondo in luoghi prestigiosi come il MoMA di New York, la Tate di Londra, il Centre Pompidou di Parigi

Dal 10 ottobre 2025 al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo a Napoli ci sarà la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo.

Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali provenienti dalle collezioni di Castel Nuovo

Castel Nuovo, conosciuto anche come Maschio Angioino, accoglie la mostra negli ambienti monumentali al piano terra del castello, da poco riqualificati in occasione della mostra “Mimmo Jodice. Napoli metafisica”, e instaura un dialogo tra il patrimonio storico-architettonico del castello e la contemporaneità delle opere del maestro americano.

29 grandi opere di Jim Dine in alcuni ambienti monumentali del castello napoletano

Le 29 installazioni di “Elysian Fields” sono state collocate nella Cappella delle Anime del Purgatorio, nella Cappella Palatina, nell’Armeria e in 2 sale dell’area archeologica, e sono in relazione con 7 sculture rinascimentali recentemente esposte a Castel Nuovo.

Nella trecentesca Cappella Palatina lungo la navata angioina ci sono ben 23 grandi sculture di Jim Dine. Nel grande ambiente ci sono enormi teste di ispirazione classica (“Elysian Fields”) e “The Gate where Venus sleeps”, una porta in bronzo e acciaio che conduce alla zona absidale, per la prima volta esposta in una mostra. Nella Cappella anche alcune sculture rinascimentali, tra cui le Madonne con Bambino di Francesco Laurana e Domenico Gagini, opere recuperate e collocate in armonia con gli ambienti espositivi.

Nella Cappella delle Anime del Purgatorio è poi esposto il vaso/cratere “Flowers” mentre l’area archeologica ospita due copie di “Small bird with tool” nella Sala Butto e, nella Sala dell’Armeria, sono collocate le sculture “Venus and Neptune” e “Big Lady on a Beaver’s stump”.

Come visitare la mostra a Napoli, a Castel Nuovo

Per la visita alla mostra “Elysian Fields” è previsto un biglietto aggiuntivo di euro 4, oltre al regolare biglietto di ingresso a Castel Nuovo (di euro 6 a tariffa intera ).

oltre al regolare biglietto di ingresso a Castel Nuovo ). Il ticket mostra è acquistabile presso la biglietteria di Castel Nuovo tramite POS (bancomat e carta di credito) e online al link https://biglietti.comune.napoli.it/

Per informazioni sulle modalità di ingresso e biglietti i contatti sono i seguenti: Tel: 081.7957703 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 Email: beni.culturali@comune.napoli.it

Maggiori informazioni sull’evento – Comune di Napoli

