Al Teatro Augusteo di Napoli «Benvenuti in casa Esposito» per la regia di Alessandro Siani

Giovanni Esposito sempre protagonista di un nuovo allestimento di «Benvenuti in casa Esposito» al Teatro Augusteo di Napoli con una divertentissima commedia scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani per la regia dello stesso Siani

Dal 24 ottobre al 2 novembre 2025 al Teatro Augusteo di Napoli tante risate con «Benvenuti in casa Esposito» una commedia in due atti scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani per la regia dello stesso Alessandro Siani. Il lavoro è liberamente tratta dal romanzo bestseller “Benvenuti in Casa Esposito” di Pino Imperatore e, dallo stesso libro, è stato tratto nel 2021 un film di grande successo che vede lo stesso Giovanni Esposito come protagonista.

E Giovanni Esposito sarà anche il protagonista di questa divertentissima commedia che vede la regia di Siani e che ci parla sempre di Tonino, una persona buona di carattere, ma che si ostina a fare il camorrista, mestiere ereditato dal padre, ex boss della Sanità, ormai morto. Il problema è che Tonino non è consapevole che questo “mestiere” non fa per lui e come delinquente è sfigato ed imbranato e finisce sempre in una serie di disavventure tragicomiche. Alla fine il successore dell’impero paterno, il capoclan Don Pietro De Luca lo fa mettere agli arresti domiciliari pur di evitare che combini altri guai.

Bravissimo il cast voluto da Alessandro Siani in cui ci sono tra gli altri, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone nella parte dei suoceri e Susy Del Giudice nella parte della moglie di Esposito e che è per davvero, nella vita, la moglie di Esposito. Brava anche la figlia ribelle Tina, interpretata da Aurora Benitozzi e il fantasma di un capitano spagnolo, Giampiero Schiano, con il cui teschio Tonino si confida nel cimitero delle Fontanelle. . Con loro sul palco anche Gennaro Silvestro e Carmen Pommella. Prezzi da 27 a 37 euro

