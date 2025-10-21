La Distance di Tiago Rodrigues: al Teatro Mercadante di Napoli prima nazionale

Inaugurazione della Stagione ‘25-’26 del Teatro Mercadante con la prima nazionale di “La Distance” di Tiago Rodrigues una “coproduzione internazionale” del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò

Il 22 ottobre 2025 alle 21.00, con repliche il 23 e 24, al Teatro Mercadante di Piazza Municipio a Napoli prima nazionale di “La Distance” lo spettacolo scritto e diretto dal portoghese Tiago Rodrigues, ambientato nel 2077 sui pianeti Marte e Terra.

“La Distance” è un lavoro di Tiago Rodrigues, il 48enne regista, drammaturgo e attore portoghese che dal 2021 è direttore artistico del Festival di Avignone. Lo spettacolo è a Napoli in prima nazionale dopo il grande successo della prima ad Avignone lo scorso mese di luglio.

La Distance, il nuovo spettacolo di Tiago Rodrigues a Napoli in prima nazionale

“La Distance” ci porta nell’anno 2077 dove l’umanità lotta per sopravvivere, afflitta dalla precarietà economica e dalle conseguenze del cambiamento climatico. Una parte della popolazione vive in esilio su Marte e dalla Terra, un padre cerca in tutti i modi di mantenere un rapporto con la figlia andata a vivere sul Pianeta Rosso.

La distanza di 225 milioni di chilometri tra i due pianeti dà modo a Tiago Rodrigues di esplorare le conseguenze delle nostre scelte e la possibilità di comunicazione tra le generazioni. Due mondi a confronto e immaginando il loro dialogo in orbita come una serie di richiami molto, molto, molto lunghi tra i due interpreti della pièce, Adama Diop nel ruolo del padre e Alison Dechamps in quello di sua figlia.

Bella la scenografia che, su un palco rotante presenta due spazi scenici distinti: una metà è la Terra l’altra metà è Marte con i personaggi che il pubblico vedrà alternativamente grazie alla rotazione del palco.

Lo spettacolo, recitato in francese con sottotitoli in italiano nella traduzione curata da Chiara Elefante, è di 1h e 25’ e nello spettacolo è incluso il brano “Sonhos” di Caetano Veloso.

Maggiori informazioni Teatro Mercadante | Napoli. Piazza Municipio – Biglietti su VivaTicket

