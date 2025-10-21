© Foto di Emre su Unsplash

A Montefusco tre giornate per gustare le castagne e il cibo irpino in un’atmosfera conviviale

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 si terrà la 35ª Sagra della Castagna a Montefusco, in Irpinia. Un nuovo evento da non perdere per gustare le ottime castagne e il buon cibo irpino in un’atmosfera conviviale con tanta tradizione e buona musica

La Sagra della Castagna si svolgerà per tre giorni nella Villa Comunale di Montefusco e proporrà tanta ottima gastronomia e buona musica.

Tre giorni a Montefusco dedicati alle castagne e al buon cibo locale

Per tre giorni i partecipanti potranno degustare i migliori prodotti tipici locali, tra cui le ottime castagne della zona che saranno proposte in tanti modi assieme alle altre specialità locali: non mancheranno infatti la buona zuppa di fagioli con castagne e cotechino, i dolci con castagne, il caciocavallo impiccato, le ottime caldarroste e tanta ottima carne grigliata davanti ai partecipanti.

Il programma dei tre giorni a Montefusco dedicati alle castagne

Le giornate della sagra saranno animate con buona musica, intrattenimento e folklore.

venerdì 24 ottobre alle ore 19:30 – apertura degli stand gastronomici

venerdì 24 ottobre alle ore 19:30 – si inizia con la musica del gruppo “I Malamente” cui seguirà e DJ set e balli in abiti tradizionali.

Sabato 25 ottobre alle ore 19:30 – serata animata dal gruppo “Amba Aradam”, a seguire DJ set e balli in abiti tradizionali e atmosfere popolari.

Domenica 26 ottobre – alle ore 12:00 – esibizione live del duo “U-Tone”.

Domenica 26 ottobre anche una visita guidata del borgo, tra storia, l’arte e panorami suggestivi

Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, la musica popolare e le tradizioni autentiche del territorio.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.