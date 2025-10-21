Ph Coreo/Grafie Teatro Pubblico Campano

Cinque giornate dedicate alla danza contemporanea a Napoli per la rassegna Coreo/Grafie per conoscere, osservare, ascoltare la vitalità del panorama coreografico contemporaneo in Campania

Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025 al Teatro Nuovo di Napoli la rassegna Coreo/Grafie dedicata alla danza contemporanea e al teatro-danza in collaborazione con Oltrelalinea con il coordinamento artistico di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro.

Per Coreo/Grafie previste performance, creazioni e incontri tra giovani compagnie del territorio che metteranno in evidenza la vitalità della scena coreutica campana. In questo periodo, infatti, la danza contemporanea è in Campania uno dei settori più dinamici della scena artistica regionale. La rassegna Coreo/Grafie presenterà cinque giornate di spettacoli, performance e creazioni originali che ci permetteranno di conoscere alcune delle compagnie più vivaci della scena coreutica campana.

Un viaggio molto bello nelle varie scritture coreografiche presenti sul territorio, una vera e propria mappa della danza contemporanea campana che inizia mercoledì 22 ottobre con tre lavori che pongono il corpo al centro di una ricerca intima e viscerale.

Rassegna Coreo/Grafie – programma

Mercoledì 22 ottobre 2025 – dalle ore 20.30 – tre lavori che pongono il corpo al centro di una ricerca intima e viscerale. Angela Porrino con Atto Bianco costruisce, per Sfera Ovale, un viaggio interiore di sospensione e purezza, dove il gesto si fa essenziale, svelando la fragilità e la forza della presenza scenica. Seguirà Terra di Sabrina D’Aguanno per Akerusia Danza , una riflessione coreografica sulle radici e sulle energie primordiali, un omaggio al legame profondo tra essere umano e natura. A chiudere la serata sarà Re-Solo di Gerardo Di Pietro per Interno5, che attraverso una dimensione performativa intima e minimale esplora la relazione tra suono, ritmo e identità corporea.

– verrà approfondito il dialogo tra luce, memoria e metamorfosi. Ovale trasforma il movimento in un’eco visiva, un riflesso che interroga la continuità tra passato e presente. a un’indagine sulle profondità emotive e spirituali, restituendo alla scena una tensione vibrante tra interiorità e slancio vitale. A concludere la serata, , una creazione densa e suggestiva che si addentra negli strati sotterranei della percezione, tra ombra e luce, silenzio e risonanza. Venerdì 24 ottobre 2025 – dalle ore 20.30 – con Senso Inverso di Marco Auggiero per Mart Dance , un lavoro che gioca con la simmetria e la disarmonia, riflettendo sul concetto di equilibrio instabile come metafora dell’esistenza contemporanea. Seguirà Tardor di Antonello Apicella per Arabesque , che attraverso un linguaggio lirico e gesti rarefatti evoca la malinconia dell’autunno come stagione dell’anima. Chiuderà Mosaico…Frammentidi Elena D’Aguanno e Marcella Martusciello per Akerusia Danza, un intreccio di corpi e prospettive che si ricompongono in un quadro in continua trasformazione.

Spettacoli dalle ore 20.30 (da mercoledì a venerdì) e dalle ore 19.00 (sabato e domenica)

