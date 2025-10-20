Sagra della Castagna bionda del Partenio a Borgo Castello a Cervinara

Ph Facebook Sagra della Castagna del Partenio Cervinara

Ritorna anche quest’anno la bella festa gastronomica che ci permetterà di gustare la castagna bionda del Partenio nell’antico borgo Castello di Cervinara: previste anche belle passeggiate tra i castagneti secolari

Nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 ci saranno 3 giorni di grande festa nel borgo castello di Cervinara, il caratteristico e piccolo borgo della Valle Caudina, per la 44 esima edizione della Sagra della Castagna del Partenio a Cervinara (Av). Una bella festa gastronomica che richiama ogni anno sempre più visitatori a Cervinara in Irpinia dove si potranno gustare le castagne bionde del Partenio, in questa grande sagra che viene organizzata ogni anno nell’ultimo weekend di ottobre dall’associazione Il Mastio in collaborazioni con le altre realtà del territorio.

La buona castagna del Partenio potrà essere gustata in tanti modi e si potranno anche fare delle passeggiate tra i castagneti secolari e nell’antico borgo Castello di Cervinara. Non mancheranno serate musicali al ritmo delle tammorre.

Una bella festa che si ripete da 44 anni per la regina del Partenio

Tra le piazzette e i vicoli del borgo Castello di Cervinara (Av) ci saranno tanti stand con la buona enogastronomia Irpina che proporranno anche la castagna bionda del Partenio preparata in vari modi.Tre giorni da non perdere tra tradizione, gusto e spettacoli imperdibili!. Non mancheranno Sapori tipici, Musica dal vivo e Spettacoli per grandi e piccini

Una bella festa che si tiene per la 44 edizione con le varie associazioni del territorio e che ha anche il patrocinio del Comune di Cervinara, della Comunità montana del Partenio-Vallo di Lauro e della Regione Campania. Disponibile un servizio di parcheggio, navetta e sosta camper maggiori informazioni info@sagradellacastagnacervinara.it

Dalle aree parcheggio in zona ASI è disponibile il servizio navetta

il venerdi dalle 19.00 alle 00.00

il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 00.00

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

