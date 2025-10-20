Festa della Patata di Montagna 2025 a Castelcivita (SA)

Ph Facebook Festa della patata di Montagna di Castelcivita

Ritorna la bella festa della Patata di Montagna di Castelcivita, per la 14^ edizione che si tiene sempre nell’ultimo weekend di ottobre a cura dell’Associazione culturale La Pagoda. Alla festa della Patata di Montagna troveremo tante specialità a base di patate, ma anche tanto buon cibo locale

Anche quest’anno nel caratteristico Centro Storico di Castelcivita, in provincia di Salerno sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. si terrà la Festa della Patata di Montagna che quest’anno è alla sua 14^ edizione. La festa ci sarà sabato dalle ore 18.00 e domenica anche a pranzo

Organizzata dall’Associazione Turistico-Culturale La Pagoda di Castelcivita, la sagra ci presenta questa antica risorsa dei monti Alburni, e il tradizionale metodo di coltivazione dei contadini, che andava scomparendo.

Si tratta infatti di una patata che è coltivata ad un’altitudine di 900 ed i 1000 metri, in piccole radure situate tra i boschi di faggio e cerri, che si raccoglie proprio ad ottobre. Le patate di Castelcivita vengono poi conservare sul posto in fosse scavate nel terreno per preservarne la freschezza e la fragranza.

La patata di montagna, un’antica risorsa dei monti Alburni

La sagra consente di valorizzare questo interessante percorso eno-gastronomico e di farlo conoscere a tutti coloro che visiteranno il caratteristico borgo medievale di Castelcivita.

Il programma della sagra prevede:

Degustazioni e Mercato : Stand gastronomici nel centro storico di Castelcivita con piatti tradizionali e innovativi a base di patata di montagna, insieme a uno spazio per l’acquisto di prodotti locali e artigianali. Non mancheranno le ottime zeppole fatte al momento e la pasta e patate “pesola”

: Stand gastronomici nel centro storico di Castelcivita con piatti tradizionali e innovativi a base di patata di montagna, insieme a uno spazio per l’acquisto di prodotti locali e artigianali. Laboratori e Workshop di Artigiani : Un’area dedicata ospiterà attività pratiche sul riuso creativo, il riciclo e l’upcycling, per avvicinare grandi e piccoli a stili di vita più sostenibili.

: Un’area dedicata ospiterà attività pratiche sul riuso creativo, il riciclo e l’upcycling, per avvicinare grandi e piccoli a stili di vita più sostenibili. Intrattenimento e Musica: Concerti, spettacoli folkloristici e performance artistiche animeranno il palco principale.

Maggiori informazioni 3358303312 Evento Facebook

