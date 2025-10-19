Vincenzo Salemme apre la stagione del Teatro Diana con “Ogni promessa è debito”

Ph Facebook Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme aprirà la stagione 2025/26 del teatro Diana del Vomero dal 22 ottobre al 2 novembre 2025 con la sua nuova commedia dal titolo “Ogni promessa è debito” che ha già avuto un grande successo di pubblico questa estate in alcune delle città più suggestive italiane.

“Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme racconta di un voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese fatta da un proprietario di una pizzeria. Ma il voto vale lo stesso anche se fatto da un sonnambulo in dormiveglia?

Posti limitati Biglietti – “Ogni promessa è debito” Quando: 22 ottobre → 2 novembre 2025

Dove: Teatro Diana, Vomero – Napoli

Prezzi: Platea 55 € • Poltroncine 44 € • Galleria 33 € ️ Acquista ora i biglietti

La nuova commedia di Vincenzo Salemme “Ogni promessa è debito”

Benedetto Croce è il proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli e mentre era a bordo di una barca, finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al suo cameriere di sala. E Benedetto, semisvenuto e privo di sensi, per un colpo in testa durante l’incidente si rivolge a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo: “vi prego, se venite a salvarci, io faccio un voto a Sant’Anna, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!” Una barca raccoglie il suo appello e li soccorre.

Ma Benedetto una volta risvegliatosi dallo svenimento, non ricorda nulla dell’episodio. Tornato a casa, tutti gli chiedono di quel voto: i figli vogliono sapere se il loro papà, vedovo e pieno di debiti ha davvero tutti quei soldi e tanti altre persone, dal sindaco, al parroco, ai soccorritori, premono affinché venga rispettata la promessa. E la storia si complica ….. Come farà Benedetto a districarsi da questa situazione ?????.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.