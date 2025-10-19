Cusano Mutri: Sagra della Castagna 2025 a Civitella Licinio tra sapori, musica ed escursioni

© Napoli da Vivere

39ª edizione della Sagra della Castagna a Civitella Licinio, una frazione di Cusano Mutri nel beneventano con tanto buon cibo e iniziative tra musica e spettacoli e tante castagne, un prodotto tipico di questa terra ai piedi del Matese Previste anche escursioni nella zona e tanto altro

Da giovedì 23 a lunedì 27 ottobre 2025 a Civitella Licinio, una frazione del caratteristico borgo di Cusano Mutri, nel beneventano si svolgerà la 39ª edizione della Sagra della Castagna. Un lungo programma di ben cinque giorni nel centro storico di Civitella che animerà il borgo proponendo tanti eventi all’insegna del buon cibo e delle ottime castagne, con anche tanta musica, spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Cusano Mutri ci propone già da anni la bella sagra dei funghi porcini che è appena terminata e che richiama migliaia e migliaia di visitatori nella zona ed anche la Sagra della Castagna della frazione di Civitella Licinio sarà un successo anche perché viene riproposta da quasi 40 anni.

Una bella sagra che si ripete da quasi 40 anni con tante bontà

Alla 39^ Sagra della Castagna della frazione di Civitella Licinio i partecipanti troveranno un ricco menù che accontenterà tutti i golosi visitatori che potranno assaporare tante bontà a base di castagne, come panzerotti, dolci a base di miele, cioccolato e castagne, al “tronco di castagne”, alle ottime tagliatelle alle castagne, passando per zuppette, conserve e marmellate caldarroste. A Civitella Licinio ci sarà anche tanto altro come l’ottima carne alla brace, funghi, formaggi e salumi e troveranno delle buone marmellate e un buon olio extra vergine.

Nel centro storico di Civitella, un vero e proprio dedalo di vicoli e stradine saranno organizzati anche percorsi turistici e naturalistici con escursioni alle caratteristiche “Forre di Lavello” e poi tanta buona musica popolare, spettacoli e tanto altro. La Sagra della Castagna è organizzata dalla Pro Loco Civitella Licinio e, tra i tanti appuntamenti attesi del weekend, da non perdere:

Sabato 25 e Domenica 26 ottobre – Passeggiata naturalistica alle Forre di Lavello – Un itinerario tra acqua e roccia, nel cuore verde di Civitella, per vivere la natura del Matese da una prospettiva inedita.

– Un itinerario tra acqua e roccia, nel cuore verde di Civitella, per vivere la natura del Matese da una prospettiva inedita. Domenica 26 ottobre – “Obiettivo Foliage” – Passeggiata fotografica tra i castagneti di Monterbano, a cura di Alessio Verna: un’esperienza immersiva per raccontare, attraverso l’obiettivo, la poesia dei colori autunnali.

