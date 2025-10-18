HorrorWorld all’Edenlandia: per 3 weekend un Halloween nell’insegna del terrore

Ph Facebook Edenlandia official

Per 3 fine settimana, fino al 2 novembre dalla sera e fino all’una di notte Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli si trasformerà in HorrorWorld un villaggio del Terrore con angoli e viali risucchiati nelle tenebre, tra nebbia, urla e corridoi infestati. Alcune attrazioni saranno “trasformate” in luoghi maledetti e non mancheranno 30 attori che gireranno per il parco terrorizzando chiunque li incroci tra effetti speciali, attrazioni horror e performance live

Per tre fine settimana ad Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli si terrà HorrorWorld una grande festa all’insegna del terrore dove, dalla sera e fino all’una di notte il grande parco giochi di viale Kennedy si trasformerà in un villaggio del Terrore. A HorrorWorld ci saranno angoli e viali risucchiati nelle tenebre, tra nebbia, urla e corridoi infestati, alcune attrazioni “trasformate” in luoghi maledetti e ci saranno 30 attori in costume horror che gireranno per il parco terrorizzando chiunque li incroci.

Per HorrorWorld ci sarà sempre l’ingresso gratuito nei weekend da Venerdì 17 a domenica 19 ottobre, dal 24 al 26 ottobre e poi dal 31 ottobre fino alla festa di halloween del 2 novembre. In queste serate Edenlandia si trasformerà in un villaggio del Terrore ma solo dalle ore 20 all’una di notte.

HorrorWorld si apre Venerdì 17 Ottobre con i funerali di inaugurazione

L’apertura di HorrorWorld avverrà nel grande parco di Edenlandia Venerdì 17 Ottobre a partire dalle ore 20,00 con i funerali di inaugurazione cui seguiranno tre fine settimana all’insegna del terrore. Venerdì 17 Ottobre i funerali di inaugurazione, con tanto di manifesto funebre e corteo che attraverserà Edenlandia con il classico carro, seguito da decine di zombie e figuranti e che culminerà nella spettacolare coreografia di “Thriller” eseguita da quattro ballerini.

Poi nei tre weekend dalla sera e fino all’una di notte HorrorWorld trasformerà il parco di viale Kennedy in un villaggio del terrore, ma sempre con ingresso gratuito.

Le giostre saranno trasformate e le luci del parco si spegneranno, le ombre si impossesseranno del parco e 30 attori itineranti gireranno per HorrorWorld terrorizzando chiunque li incroci tra effetti speciali, attrazioni horror e performance live. Gli attori rappresenteranno icone horror famose come Freddy Krueger, Ghost Face, Michael Myers, The Nun, Joker, Beetlejuice, Mercoledì Addams ma anche personaggi creati ad hoc, come il Capostazione Zombie, il Pasticciere Cannibale, il Lord Zombie, la Duchessa Morta, la Morte Mietitrice e tanti altri.

Tante attrazioni horror “trasformate” in luoghi maledetti

Gli ospiti di HorrorWorld troveranno tante attrazioni maledette tra cui:

Il Trenino Maledetto , che consentirà un viaggio terrificante attraverso tunnel infestati , clown assassini e creature infette con anche un Capostazione Zombie e dal Bigliettaio Pazzo per una corsa verso l’inferno

, che consentirà un , clown assassini e creature infette con anche un Capostazione Zombie e dal Bigliettaio Pazzo per una corsa verso l’inferno Il Castello dei Morti , abitato da Nobili dannati, musicisti scheletrici e pirati fantasma che infestano le sale di Lord Sheidon, con un percorso pieno di misteri, luci tremolanti e figure spettrali.

, abitato da che infestano le sale di Lord Sheidon, con un percorso pieno di misteri, luci tremolanti e figure spettrali. La Tana dei Pagliacci, un circo degli orrori che sarà allestita nella storica attrazione “Le Beffe” con il Pagliaccio IT e la sua orda di clown assassini.

sarà allestita nella storica attrazione “Le Beffe” con il Pagliaccio IT e la sua orda di clown assassini. E poi in tutti i giorni di HorrorWorld i bambini, se lo vogliono , potranno trasformarsi in mini mostri, vampiri o streghette, con trucchi anallergici e professionali.

Durante HorrorWorld per tre domeniche ci sarà anche la Cena con Delitto al PalaEden dove il pubblico, tra una portata e l’altra, dovrà risolvere un misterioso omicidio.

Non mancherà sempre per i più piccoli, nelle mattine di Sabato e Domenica Il Regno della Zucche, un’area family con laboratori gratuiti di intaglio zucche, decorazioni autunnali, balle di fieno e photo point tematici. L’area poi si trasformerà di notte in una grande scenografia horror luminosa.

Come accedere alle tre attrazioni horror

L’ingresso del parco è gratuito ma ci sarà un HORROR PASS un Bracciale esclusivo (8€ + commissioni) che darà Accesso illimitato a tutte le 3 attrazioni maledett e horror per tutta la notte (dalle ore 20:30 alla chiusura). Il bracciale sarà valido per il:

Il Trenino Maledetto – dove nessun viaggio ha mai avuto un ritorno.

– dove nessun viaggio ha mai avuto un ritorno. Il Castello dei Morti – le anime intrappolate attendono nuove compagnie.

– le anime intrappolate attendono nuove compagnie. La Tana dei Pagliacci – dove il sorriso è solo il primo passo verso la follia.

E non è tutto… Durante il Festival, nuove attività e apparizioni verranno annunciate solo a chi sarà presente nel Villaggio.

Maggiori informazioni HorrorWorld – Edenlandia

Posti limitati Biglietti – HorrorWorld Edenlandia 2025 Quando: 17–19, 24–26, 31 ott – 2 nov (20:00–01:00)

Dove: Edenlandia, Viale J. F. Kennedy – Napoli

Horror Pass: 8 € + commissioni (accesso illimitato alle 3 attrazioni) ️ Acquista l’Horror Pass su Vivaticket

Pagamento sicuro sul circuito ufficiale

Conferma immediata via email

E-ticket su smartphone Trasparenza: questo è un link affiliato. Se acquisti, Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.