Mostra d’Oltremare: Giochi di Zucca 2025 a Napoli, laboratori e Halloween per famiglie

Quinta edizione a Napoli per “Giochi di Zucca” la speciale mostra-evento, per bambini e per i loro genitori, che si terrà fino al 2 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli con anche dei Laboratori di giardinaggio, biscotti, intaglio e pittura della zucca

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ritorna fino al 2 novembre 2025 la quinta edizione di “Giochi di Zucca“, un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione.

Un grande successo negli anni scorsi per questo evento che ci riporta alla tradizione del Pumpkin Patch, un evento tipico negli USA dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie vanno nei grandi campi di zucche scegliendo la zucca per portarla a casa per colorarla e intagliarla. A “Giochi di Zucca“, ci saranno anche le statue giganti dei supereroi più amati da grandi e piccini

Posti limitati Biglietti – Giochi di Zucca 2025 Quando: fino al 2 novembre 2025

Dove: Mostra d’Oltremare (Pineta), ingressi Via Terracina 197 e Via Usodimare – Napoli

Prezzo: 15,00 € (0–2 anni gratis) – include 1 zucca + 1 laboratorio a scelta ️ Acquista su TicketOne

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare di Napoli

La grande area verde della Pineta accoglierà i visitatori portandoli nel “fantastico mondo delle zucche” dove si troveranno campi tutti pieni di zucche. Nel parco grande spazio ai bambini che troveranno degli interessanti laboratori didattici e tante attività creative e divertenti. Si potrà camminare nei campi e scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare e poi si potrà giocare con gli animatori. Non mancherà la zucca da portare a casa che è inclusa nel prezzo d’ingresso che potrà essere raccolta con l’apposito carrello da contadino.

Ci sarà anche l’area degustazione dove si potranno provare specialità a base di zucca e tanto altro. Naturalmente non mancheranno iniziative speciali e una grande festa per Halloween che troverete sulla pagina facebook.

Al fantastico mondo delle zucche nella Mostra d’Oltremare si accede dall’ingresso di Via Terracina 197 e da Via Usodimare, nella meravigliosa area della “Pineta”

Previsti Laboratori didattici, animazione, trucca bimbi, le fantastiche storie del contadino John, zone selfie e tanto altro

Area food attrezzata, caramelle, popcorn, primi piatti a base di zucca e non solo

Il prezzo è 15 euro con zucca compresa, più laboratorio biscotti, laboratori giardinaggio, laboratorio intaglio, laboratorio pozioni magiche e trucco bimbi, Prezzo unico con una zucca ed un laboratorio a persona a scelta.

Giochi di Zucca: Maggiori informazioni

Quando : fino al 2 novembre 2025

: fino al 2 novembre 2025 Dove : Mostra d’Oltremare Fuorigrotta, Napoli dall’ingresso di Via Terracina 197

: Mostra d’Oltremare Fuorigrotta, Napoli dall’ingresso di Via Terracina 197 Prezzo – ticket 15,00€ Prezzo unico con una zucca ed un laboratorio a persona a scelta. Disponibili su TicketOne

Disponibili su TicketOne Orari: dal lunedì al venerdì: 10,00-13,00 e 16,00-20,00 (ultimo ingresso ore 19,00) – sabato, domenica e festivi: 10,00-21,00 orario continuato (ultimo ingresso ore 20,00).

Per bambini da 0 a 2 anni non compiuti ingresso gratuito. Prezzo unico dai 2 anni in su Euro 15,00

Biglietti su VivaTicket https://www.vivaticket.com/it/ticket/giochi-di-zucca-v-edizione/284537?culture=it-it

https://www.vivaticket.com/it/ticket/giochi-di-zucca-v-edizione/284537?culture=it-it Informazioni: Per contatti e informazioni chiamare il numero 3773053600 – Giochi di Zucca su Facebook

