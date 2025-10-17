Le Meraviglie Segrete del Palazzo Reale di Napoli: visite esclusive ai depositi

PH Facebook Palazzo Reale di Napoli

Il Palazzo Reale di Napoli apre in via eccezionale i suoi depositi ogni terzo sabato del mese con speciali visite guidate ai depositi di arredi e opere d’arte. Si potranno ammirare altri capolavori conservati, al momento, in zone solitamente non accessibili al pubblico

Sabato 18 ottobre 2025 e poi anche sabato 15 Novembre e sabato 20 Dicembre 2025 si terrà la nuova iniziativa da non perdere a Napoli per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte che al momento non sono ancora esposte al pubblico ma che si potranno ammirare con visite guidate speciali.

Dopo la prossima del 18 ottobre le visite continueranno ogni terzo sabato del mese per l’iniziativa “Il sabato dei depositi. Visite guidate ai Depositi di arredi e opere d’arte di Palazzo Reale”. Nelle giornate dedicate, il personale del Museo accompagnerà i visitatori in visite che prevedono a mesi alterni l’accesso al Deposito di opere d’arte e del Laboratorio di restauro, collocati al piano ammezzato dell’edificio e recuperati nel 2014 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, e la visita guidata al Deposito della Foriera, che occupa locali di servizio che fino all’Ottocento erano collegati alla sottostante darsena militare e dove attualmente vi sono conservati arredi ottocenteschi in gran parte provenienti dalle sale che oggi ospitano la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”.

Le prossime visite a Palazzo Reale per scoprire i capolavori nascosti

Le prossime visite si terranno il:

18 ottobre – Depositi arredi Foriera

15 novembre – Laboratorio di Restauro e deposito quadri

20 dicembre – Depositi arredi Foriera

Le visite sono effettuate per gruppi di massimo 25 persone con partenza alle 10.00 e alle 11.30, la durata è di 1 ora e 30 minuti.

È possibile acquistare il biglietto per la sola visita al costo di 5,00 euro oppure un biglietto congiunto che comprende anche l’accesso al Palazzo Reale al costo di 18,00 euro. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti

oppure

presso la biglietteria (solo in caso di disponibilità residua).

Il punto di ritrovo è nel Cortile d’Onore presso la Fontana della Fortuna.

Si informano i visitatori che i locali non sono accessibili a persone con mobilità ridotta.

I visitatori sono gentilmente invitati ad anticiparsi in modo da avere il tempo di acquistare il biglietto e raggiungere in orario il punto di raduno.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale di Palazzo Reale

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.