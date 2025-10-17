Concerti d’Autunno a Napoli: i concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella

Ph Facebook Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

Riprende la stagione dei concerti gratuiti che si terranno per tutto ottobre nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli: il programma della rassegna

Dal mercoledì 1 a venerdì 31 ottobre 2025 si terrà la rassegna gratuita dei “I concerti d’Autunno“, organizzati dal Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli. Tutti i concerti si terranno, nelle date indicate, nella Sala Scarlatti alle ore 18 proponendo un interessante calendario di otto spettacoli.

I Concerti d’Autunno del Conservatorio 2025 – programma

I Concerti si terranno nelle Sala Scarlatti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli alle ore 18.00 e sono ad Ingresso Libero fino a esaurimento posti disponibili

Mercoledì 1° ottobre – Premio Kimbo 2025 – Concerto dei vincitori e assegnazione delle borse di studio Francesco Attore flauto Manuel Pone pianoforte Irene Coppola percussioni Simona Russo violino Lorena Pisapia canto con la partecipazione di Walter Ricci

Venerdì 24 ottobre – Giuseppe Verdi in JAZZ – Brass a Majella – arrangiamenti di Matteo Franza e Marco Sannini

Maggiori informazioni – Conservatorio San Pietro a Maiella Napoli

