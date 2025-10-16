Sannio Express: in Treno storico da Napoli a Pietrelcina, la città di Padre Pio

Un nuovo suggestivo viaggio in treno storico tra gli incantevoli paesaggi del Sannio per visitare i luoghi di San Pio. Il Sannio Express propone un viaggio speciale da Napoli a Pietrelcina nel Sannio

Giornata speciale domenica 19 ottobre 2025 perché ci sarà un nuovo viaggio a bordo del treno storico Sannio Express, da Napoli Centrale a Pietrelcina, la città di Padre Pio.

Un itinerario che unisce il fascino del viaggio d’epoca alla scoperta dei caratteristici luoghi di Padre Pio con il Sannio Express che condurrà i passeggeri da Napoli Centrale a Pietrelcina, dando la possibilità ai partecipanti di visitare i luoghi di Padre Pio con un bel viaggio che unisce fede e storia.

Il Sannio Express è un treno storico con locomotiva Diesel ed elettrica con carrozze anni ’30 “Centoporte”, carrozze anni ’50 “Corbellini” e bagagliaio

Un bel viaggio nella stessa giornata per ammirare i paesaggi del Sannio

Domenica 19 ottobre 2025 il treno partirà da Napoli alle 08:40 e attraverserà i paesaggi suggestivi del Sannio per arrivare alle 11:13 a Pietrelcina.

Il treno storico da Napoli Centrale a Pietrelcina rispetterà i seguenti orari:

Napoli Centrale – Partenza 08:45

Caserta – Arrivo 09:24 – Partenza 09:26

Telese Cerreto – Arrivo 9:59 – Partenza 10:01

Benevento – Arrivo 10:28 – Partenza 10:48

Pietrelcina Arrivo 11:13

Il treno ripartirà nel pomeriggio, con partenza alle 16:30 da Pietrelcina e arrivo a Napoli Centrale intorno alle 19:40. Prezzo 9,90 a tratta adulti – ragazzi 4,95 – (andata e ritorno il doppio)

Maggiori informazioni – Sannio Express

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.