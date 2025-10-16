Biagio Izzo al Teatro Sannazaro di Napoli con “Finche’ giudice non ci separi”

© Teatro Diana

Apertura della stagione 2025/26 al teatro Sannazaro con Biagio Izzo e le divertenti vicende di quattro amici tutti separati e dei consigli, che ognuno di loro da, su come affrontare questa nuova situazione di separazione e su come cercare di ritornare a vivere una vita normale

Dal 16 al 26 ottobre 2025 al Teatro Sannazaro di Napoli ci sarà l’apertura della stagione teatrale con il nuovo spettacolo di Biagio Izzo dal titolo “Finche’ giudice non ci separi” scritto da A Fornari, A. Fornari, A Maia, V Sinopoli.

“Finche’ giudice non ci separi” è una nuova e divertente commedia che racconta le vicende di quattro amici, tutti separati, Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, e dei consigli che ognuno di loro da, su come affrontare questa nuova situazione di separazione e come ritornare a vivere una vita normale. Uno spettacolo divertente che mette in evidenza gli splendori e le miserie della vita di coppia.

Al Sannazaro le vicende di 4 amici tutti separati su come affrontare la nuova vita

Ognuno dei 4 amici separati da “consigli e idee” per come affrontare la nuova vita ma con lo scopo di tornare alla vita “normale”. Dei 4 c’è il libraio antiquario Massimo che si è appena separato, ha tentato il suicidio e il giudice gli ha levato tutto, dalla casa alla figlia. E deve pure versare un assegno mensile alla moglie.

Gli amici gli hanno trovato uno squallido appartamento, che è una ex casa di appuntamenti e gli stanno vicini per controllare che non riprovi di nuovo ad ammazzarsi. I 4 si danno consigli su come affrontare la separazione e quando sembra che stiano riuscendo a tranquillizzarlo bussa alla porta una donna molto bella che è la vicina di casa. All’apparire dell’affascinante donna, gli amici si “fanno belli” ma Massimo ha una crisi isterica, perché la vicina è il giudice che lo ha condannato. Un simpatico spettacolo sulla bellezza e le miserie della vita di coppia.

Biglietti da 30 euro + commissioni su Vivaticket

