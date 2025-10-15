Ritorna Piano City Napoli 2025, con 4 giorni di musica 300 pianisti e 100 eventi gratuiti

Per quattro giorni Napoli diventerà un palcoscenico diffuso e sarà attraversata da un’ondata di musica di pianoforte con tantissimi concerti gratuiti che si terranno tra teatri, musei, chiese, scuole, ospedali, salotti privati e in tantissimi altri luoghi coinvolgendo oltre 300 pianisti

Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2025 si svolgerà a Napoli l’undicesima edizione di Piano City Napoli, organizzato dall’Associazione Napolipiano nell’ambito di Napoli Città della Musica. In città si esibiranno più di 300 pianisti in oltre 100 eventi pubblici tra 21 location diverse e non mancheranno anche 37 House Concert.

Piano City è una grande festa della musica e propone concerti, sperimentazioni e contaminazioni con pianoforti tra vari generi musicali dalla musica classica al jazz, dal pop al rock, dalla musica tradizionale napoletana all’improvvisazione con straordinarie performance nel mondo del pianoforte.

Oltre 100 eventi gratuiti con 300 pianisti in tutta la città

I concerti dell’edizione 2025 trasformeranno la città in un grande palcoscenico diffuso e saranno tutti gratuiti fino a esaurimento posti. Solo per alcuni sarà necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale).

Quelli al Museo Nitsch e al Museo Filangieri prevedono un ticket d’ingresso di € 3 e quella alla Casa Museo Murolo al Vomero di € 2 con visita.

Piano City si terrà in tutta la città di Napoli dal Teatro Acacia del Vomero al Teatro TAN a Piscinola, dal Liceo Melissa Bassi di Scampia e al NEST di San Giovanni a Teduccio, dalla Chiesa di Santa Maria La Nova alla Basilica di San Paolo Maggiore e in tantissimi altri luoghi della città.

Alcuni dei tantissimi concerti di Piano City Napoli

Da non perdere l’anteprima d’eccezione di martedì 14 ottobre 2025 alle ore 19 con Howard Jones, grande esponente synthpop britannico, che suonerà in diretta dalla Steinway di Amburgo : a Napoli si potrà assistere alla diretta nello Spirio Studio Alberto Napolitano Pianoforti di Piazza Carità con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale del festival.

La serata inaugurale di giovedì 16 ottobre si svolgerà al Teatro Acacia dalle 21:00 con la prima assoluta di " Piano Taranta ", un concerto con 8 pianoforti e percussioni che reinterpreta le danze popolari napoletane diretto da Giuseppe Galiano.

Venerdì 17 ottobre alle 21,30 nella Basilica di San Paolo Maggiore "Due pianoforti per una città stratificata" con Elisabetta Serio , che è stata anche la pianista di Pino Daniele e Giovanni Guidi.

Sabato 18 ottobre ci sarà il recital del pianista Jean-Marc Luisada , tra Haydn, Cimarosa e Chopin a Santa Maria La Nova .

Non mancherà uno straordinario concerto all'alba "aMare Napoli" con Luis di Gennaro il 19 ottobre al Museo Nitsch.

Anche il concerto di chiusura sarà un concerto eccezionale: “Piano Solo Unlimited” con il maestro Enrico Pieranunzi e si terrà domenica 19 ottobre alle 21,30 nella Basilica di San Paolo Maggiore

Il programma completo di tutti i concerti, le schede dei pianisti e le informazioni aggiornate

