Sagra della Castagna: festa per due weekend a Sicignano degli Alburni

Ph Pro Loco Monti Alburni APS

Anche quest’anno negli ultimi due weekend di fine ottobre a Sicignano degli Alburni si terrà la Sagra della Castagna nel Centro Storico della cittadina ai piedi dei monti Alburni. Una bella sagra che si svolge da più di 50 anni

Anche quest’anno si terrà negli ultimi due weekend di ottobre, nei giorni 18 e 19 Ottobre e poi ancora il 25 e 26 ottobre 2025, la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni. Una grande festa che ritorna per la 53° edizione e che si terrà in Piazza Biagio Germano a Sicignano degli Alburni (SA).

Sicignano degli Alburni è un piccolo borgo della Campania, incastonato nella straordinaria cornice dei Monti Alburni, e la sagra della Castagna racconta da più di 50 anni la storia del paese, celebrando le origini e guardando al futuro. A Sicignano degli Alburni troveremo tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento, arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori: e naturalmente un ricco menù di bontà locali.

Da 53 anni la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni

La Sagra della Castagna di Sicignano è una bella manifestazione che non vuole solo valorizzare il buon prodotto tipico locale, le castagne degli Alburni, ma vuole offrire ai visitatori, ed agli appassionati della montagna anche altri buoni prodotti tipici locali, con una bella festa di 4 giorni che si presenta come un evento folklorico, culturale e enogastronomico.

Oltre alla buona enogastronomia locale non mancheranno attività di svago tra cui le visite guidate alle bellezze della zona come la chiesa di San Matteo,al centro storico e al Castello Giusso, e poi la storica corsa delle carrette, lo spettacolo equestre, gli artisti di strada, i gruppi popolari itineranti e i giochi tradizionali, gli sbandieratori e i pistolieri che animano da sempre i tanti giorni della Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni.

Non mancherà poi, nel centro storico di Sicignano degli Alburni, oltre ai vari punti di ristoro tra le vie del paese con piatti tipici tradizionali il tradizionale Mercatino gastronomico – artigianale. E ognuna delle 4 serate ci sarà sempre un concerto alle ore 21. Sul programma i tanti eventi dei 4 giorni di festa.

La sagra sabato 18 e sabato 25 ottobre inizia alle 16 mentre domenica 19 e domenica 26 ottobre inizia alle 9 con tante attività.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monti Alburni – Maggiori informazioni Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni – 53^ edizione

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.