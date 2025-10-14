Peppe Barra apre la stagione del Teatro Bolivar di Napoli con “In concerto”

Ph Facebook Peppe Barra

Sarà Peppe Barra ad aprire la stagione 2025/26 del teatro di Materdei, il Teatro Bolivar, con “In concerto” uno spettacolo esclusivo in cui il l’artista riproporrà tutti suoi grandi successi

La nuova stagione del Teatro Bolivar di Napoli, il teatro di Materdei aprirà alla grande con uno straordinario spettacolo del grande Peppe Barra che, propone in suo nuovo spettacolo “In concerto” sabato 18 ottobre 2025.

“In concerto” è uno spettacolo esclusivo e molto bello in cui il grande e poliedrico Peppe Barra rivivrà insieme al pubblico i suoi grandi successi e i momenti più emozionanti della sua lunga carriera. Una apertura del cartellone 2025/26 del teatro Bolivar di Napoli da non perdere con Peppe Barra.

Un gruppo di musicisti straordinari sul palcoscenico del Bolivar assieme a Peppe Barra

Assieme a Barra sul palco del teatro Bolivar ci saranno dei musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio e che sono Paolo Del Vecchio chitarre, mandolino, Luca Urciuolo pianoforte, fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà Pelosi basso acustico e Francesco di Cristofaro fiati etnici

Peppe Barra è un grande artista puro e autentico che trascina il pubblico con la sua parola e il suo canto e sulla scena propone tantissime emozioni dalla risata più viva alla commozione più vera. Con “In Concerto” proporrà suoi grandi successi e i momenti più emozionanti tra musica moderna che convive con i suoni antichi di tammurriate ed arie del Settecento regalando ore di passione agli spettatori.

Ticket 30 euro disponibili presso il botteghino del Teatro Bolivar o nelle rivendite autorizzate

Informazioni – info@teatrobolivar.com | 0815442616 (dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30) | 329 2752620 | WHATSAPP – 351 864 9902

