Festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour a Santa Maria di Castellabate

Anche quest’anno festa nel borgo medioevale di Santa Maria di Castellabate con una nuova tappa in Campania della festa del cioccolato di Choco Italia, un tour che porta la dolcezza del cioccolato nelle più belle città d’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale & delle dolcezze d’Italia

Nel borgo medioevale di Santa Maria Di Castellabate nella centralissima Piazza Lucia dal 17 al 19 ottobre 2025 si terrà la bella festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour. Dalle 10 a mezzanotte, per tre giorni, a Piazza Lucia, ci saranno tanti stand con degustazioni di buon cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia.

La festa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi sarà ad ingresso gratuito e presenterà le migliori produzioni di cioccolato artigianale da tante regioni italiane. Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale & delle dolcezze d’Italia.

Un vero villaggio del Cioccolato e la Ciokofabbrica

La fiera sarà sempre aperta dalle 10 fino alle 24 dal 17 al 19 ottobre per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale. Anche a Santa Maria Di Castellabate ci sarà allestito un ‘Villaggio del cioccolato’ con eleganti casette di legno dove si potranno gustare dolcissime specialità provenienti da diverse regioni italiane.

Non mancherà l’appuntamento goloso con ‘Una Merenda sana’ con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo ad un’Associazione di volontario locale e la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante curata dai Cioccolatieri di Perugia, dove apprendere, giocando, i passaggi fondamentali per la produzione di cioccolato” e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale .

A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane che porteranno le loro bontà e le loro creazioni di finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia.

A Choco Italia in tour si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche:

Il Miglior Cioccolato Artigianale, i caratteristici e buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale siciliana, croccante di Nocciola, cremini, cioccolattini, spalmabili e nocciola di Giffoni IGP

La Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale con i Maestri del Cioccolato Perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato

i Maestri del Cioccolato Perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato Nonni e Nipotini con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP.

'Una Merenda sana' con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo ad un'Associazione di volontario locale

E naturalmente tanto buon Cioccolato Artigianale tante specialità da varie regioni italiane tra cui dalla Campania dolci della tradizione partenopea, mostaccioli e tipicità irpine, cioccolato alla canapa, quello con le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento e tanto altro.

Choco Italia in tour sarà aperto a Piazza Lucia nel borgo medioevale di Santa Maria Di Castellabate dal 17 al 19 ottobre 2025 dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito. Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi: – 375 564 3840 375.5643840

