A Napoli il Teatro Trianon Viviani inaugura la stagione con ‘Festa di Piedigrotta’ di Viviani con musiche di Eugenio Bennato

Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre il Teatro Trianon Viviani di Napoli aprirà stagione 2025-2026 con ‘Festa di Piedigrotta’ di Raffaele Viviani con la regia di Nello Mascia e le musiche di Eugenio Bennato. Un nuovo e interessante progetto che coinvolge oltre quaranta artisti e tecnici, un nuovo capitolo del progetto del Trianon volto a divulgare e valorizzare l’opera di Viviani

‘Festa di Piedigrotta’ è una produzione che, grazie all’opera di Mascia e Bennato risulta di sorprendente attualità anche se è un’opera popolare in due atti scritta da Viviani nel 1919 per raccontare le ferite di un popolo uscito dalla guerra.

Un’opera ambientata durante la tradizionale festa di Piedigrotta che si è tenuta da sempre a settembre e che descrive le festose atmosfere piene di musica e ‘ammuina’. I due atti rappresentano vicende diverse: il primo racconta quelle di varie famiglie che partecipano alla festa nella villa Comunale mentre il secondo atto racconta le storie di altre persone come lavandaie e disoccupati che partecipano alla sfilata dei carri allegorici e all’apoteosi finale di fuochi d’artificio e danze popolari. Da non perdere.

Prezzi da 18 a 23 euro più prevendita su Vivaticket

Maggiori informazioni – Teatro Trianon Viviani

