Familie Flöz a Napoli con “Finale”: teatro di maschera al Bellini, info e prezzi

La compagnia di teatro internazionale berlinese Familie Flöz, emblema del teatro di figura contemporaneo, compie 30 anni e ritorna a Napoli con “Finale” il loro ultimo spettacolo

Dal 14 al 19 Ottobre 2025 il nuovo spettacolo di Familie Flöz , “Finale” sarà a Napoli al Teatro Bellini. Nel 2025 la compagnia berlinese di Familie Flöz raggiunge il 30° anniversario ed è quindi giunto il momento di rendere omaggio al suo pubblico.

“Finale” è uno spettacolo particolare e “tipico” di questa straordinario gruppo di bravi attori di Familie Flöz , con un narratore amorevole, tre storie intrecciate, numerosi personaggi e un profondo doppio fondo, uno spettacolo “che celebra il teatro come luogo di incontro e di narrazione collettiva e si concentra sulla comunità in tempi di divisione, scontro e isolamento”.

Posti limitati Biglietti ufficiali – Finale di Familie Flöz Quando: Dal 14 al 19 ottobre 2025 Dove: Teatro Bellini, Napoli Prezzo da: Da 18 a 34 €+dpv ️ Acquista ora



️ Come arrivare

Pagamento sicuro sul circuito ufficiale

Conferma immediata via email Trasparenza: questo è un link affiliato. Se acquisti, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Una favola per adulti con Familie Flöz al Teatro Bellini

Da molti anni la Familie Flöz fa ridere, meravigliare, piangere e riflettere le persone di tutto il mondo, di solito senza che venga pronunciata una sola parola. I volti degli attori rimangono nascosti dietro maschere mute, rigide, ma che prendono vita in modo sorprendente.

E Familie Flöz è sempre unica nei suoi spettacoli che sono belle favole per adulti, ma che entusiasmano anche i bambini:. Il loro è un teatro fatto di diverse discipline dello spettacolo fra le quali il teatro di figura e quello di maschera, la danza, la clownerie, l’acrobazia, la magia e l’improvvisazione, sempre alla ricerca di ciò che è nascosto nell’animo dell’essere umano.

“Finale” è con Fabian Baumgarten, Lei-Lei Bavoil, Vasko Damjanov, Anna Kistel, Almut Lustig, Hajo Schüler, Mats Süthoff per la regia di Hajo Schuler. Prezzi da 18 a 34 euro.

Familie Flöz “Finale” al Teatro Bellini – Prenota ora

Quando: Dal 14 al 19 ottobre 2025 Orari secondo programmazione del teatro (consigliato verificare il turno serale)

Orari secondo programmazione del teatro (consigliato verificare il turno serale) Dove: Teatro Bellini , Napoli

, Napoli Biglietti: Da 18 a 34 €

Maggiori informazioni: Teatro Bellini – Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.