Bagnoli Film Festival Napoli 2025: film gratis dal 16 al 19 ottobre

Ritorna, per la terza edizione, il Bagnoli Film Festival, con i suoi importanti film gratuiti. E si parte subito alla grande con Dadapolis – Caleidoscopio napoletano, di Fabio Gargano e Carlo Luglio un film che racconta la città attraverso gli occhi di circa sessanta artisti che vivono e lavorano tra Napoli e l’estero

Dal 16 al 19 ottobre 2025 si terrà a Napoli il Bagnoli Film Festival, la rassegna gratuita organizzata da Maurizio Capezza e con la direzione artistica di Giuseppe Borrone. Per questa terza edizione previsto un doppio turno di proiezione, alle ore 18.00 e alle 20.30 presso il CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. Al Bagnoli Film Festival ci sarà l’Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

I temi al centro del festival saranno le metamorfosi industriali ed economiche, la crisi dei valori sociali e politici tradizionali, i nuovi legami tra le persone, i popoli e le religioni. In programma lungometraggi, documentari e cortometraggi, con un doppio turno di proiezione.

Si parte il 16 ottobre con la presentazione di Dadapolis – Caleidoscopio napoletano, di Fabio Gargano e Carlo Luglio un film che racconta la città attraverso gli occhi di circa sessanta artisti che vivono e lavorano tra Napoli e l’estero. A seguire Nero, esordio alla regia dell’attore partenopeo Giovanni Esposito.

Tutti gli eventi del festival saranno preceduti da incontri con i registi, i produttori e i cast dei film. L’ingresso alle proiezioni è libero, fino ad esaurimento posti. Il Bagnoli Film Festival è sostenuto da Regione Campania e Film Commission Regione Campania, nell’ambito del Piano Cinema Campania 2025.

Bagnoli Film Festival – programma 2025

Giovedì 16 ottobre – Ore 18.00 – DADAPOLIS – CALEIDOSCOPIO NAPOLETANO – Carlo Luglio, Fabio Gargano – 2024 – 83 min.

Giovedì 16 ottobre – Ore 20.30 – NERO – Giovanni Esposito – 2024 – 105 min.

Venerdì 17 ottobre – Ore 18.00 – IO TI CONOSCO – Laura Angiulli – 2024 – 78 min.

Venerdì 17 ottobre – Ore 20.30 – CIAO BAMBINO – Edgardo Pistone – 2024 – 97 min.

Sabato 18 ottobre – Ore 18.00 – SI DICE DI ME – Isabella Mari – 2024 – 68 min.

Sabato 18 ottobre – Ore 20.30 – NOTTEFONDA – Giuseppe Miale di Mauro – 2024 – 85 min.

Domenica 19 ottobre – Ore 18.00 – proiezione delle sei opere selezionate: A domani, di Emanuele Vicorito; Api, di Luca Ciriello, Il chimero, di Fabrizio Cacciapuoti, Dïàtriba, di Enrico Iannaccone; Shangai, di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco; Sharing is caring, di Vincenzo Mauro

Domenica 19 ottobre – Ore 20.30 – Premiazione concorso cortometraggi –

Domenica 19 ottobre – A seguire – evento di chiusura – CRIATURE – Cécile Allegra – 2024 -101 min.

Bagnoli Film Festival – c/o CineTeatro La Perla Multisala – Via Nuova Agnano, 35 – 80125 Napoli – Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

