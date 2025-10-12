Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Fb Facebook Pro Loco Bagnoli Laceno

Previsti ben 118 stand tra gastronomici e artigianali per il doppio appuntamento, su 2 weekend, a Bagnoli Irpino per l’attesa “Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti Tipici” con tanti eventi e spettacoli musicali e l’ottima gastronomia locale

Nei giorni del 17-18-19 e poi anche il 24-25-26 Ottobre 2025 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino.

Ed anche quest’anno, per la 46 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna ci sarà un doppio appuntamento su due weekend di Ottobre 2025, sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Nei due week-end di ottobre, anche tanti eventi e tante bontà irpine in questa attesa 46° edizione.

La 46° Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici

Anche quest’anno a Bagnoli Irpino un grande evento con ben sei giorni di festa su due weekend per il Nero di Bagnoli la grande Mostra Mercato di Bagnoli Irpino. Coinvolto tutto il centro storico di Bagnoli Irpino, con teatro di Musica, balli della tradizione e tanta, tanta buona enogastronomia locale.

Per quanto riguarda gli orari sia venerdì 17 che venerdì 24 ottobre 2025 gli stand saranno operativi dalle ore 18:00 ; di sabato e di domenica gli stand saranno operativi dalle ore 10:00 .

ed anche quest'anno la manifestazione autunnale irpina presenterà anche tanti eventi con anche spettacoli musicali e tante eccellenze della gastronomia locale poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina.

poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina. Una bella festa dove troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e, naturalmente, l’ottimo Tartufo Nero di Bagnoli.

Grandi numeri per l’edizione 2025 che si preannuncia già da record

Per l’evento 2025 previsti ben 118 stand (113 più 5 bis) tra gastronomici e artigianali per una sagra che è tra le più importanti della Campania.L’elenco completo e la dislocazione sulla Mappa ufficiale.

MAPPA IL NERO DI BAGNOLI 2025

Gli stand saranno distribuiti lungo il centro storico con tante proposte culinarie per accontentare tutti i palati. Da piazza al Castello, passando per la chiesa madre, fino a Largo san Rocco e poi via De Rogatis e largo san Domenico, il centro storico anche quest’anno farà da cornice all’evento giunto alla sua quarantaseiesima edizione.

Poi 4 postazioni mediche, (Municipio, incrocio via De Rogatis – via Pescatori Via Michele Lenzi e incrocio via De Rogatis – vico III Bonelli),

(Municipio, incrocio via De Rogatis – via Pescatori Via Michele Lenzi e incrocio via De Rogatis – vico III Bonelli), 2 postazioni pro loco che distribuiranno caldarroste (Largo san Rocco e largo san Domenico) e 5 postazioni per wc istallate in vari punti del paese.

Aperti per la festa tutti i monumenti storici per mostrare ai visitatori le bellezze artistiche di Bagnoli, dal Castello Normanno al Coro ligneo della Chiesa Madre, passando per le chiese di San Domenico e San Margherita.

Tanti i parcheggi, al campo sportivo Vittorio Gatti, e alle Aree Pip di Bagnoli Irpino e Montella con il servizio bus navetta che porterà i visitatori a Piazza Matteotti area individuata come snodo per arrivo e partenza.

E poi per tutta la durata della festa oltre a tanto buon cibo ci sarà anche un programma di visite guidate e eventi culturali a cura della ProLoco. Tutte le info di dettaglio sulla pagina facebook o al numero 0827 602601

Maggiori informazioni Mostra Mercato del Tartufo Nero

Sito ufficiale Pro Loco Bagnoli Laceno

