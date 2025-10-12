Parco della Zucca a Portici 2025: laboratori, spettacoli e divertimento sotto il Vesuvio

PH Facebook Terra del Sole Cooperativa Sociale

Un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio con otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta. Il Parco della Zucca di Portici è nel cuore della natura e, nei giorni previsti si trasformerà in un luogo da fiaba, con scenografie spettacolari e un’atmosfera che vi farà sentire come in un sogno

Dal 1ottobre al 1^ Novembre 2025 in Via Delle Madonnelle A San Pietro 7c-11 – a Portici aprirà il Parco della Zucca una bella iniziativa gestita da “Terra Del Sole Cooperativa Sociale”.

Il Parco della Zucca di Portici sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio. Ci saranno otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta.

Previste tante speciali attività per bambini nel cuore della natura ma con scenografie spettacolari e con un’atmosfera da sogno. Ci saranno tante piante, colori caldi e tantissime zucche e ogni angolo del parco regalerà un’emozione diversa.

Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia

I genitori potranno condividere con i loro bambini un’avventura senza pari. Previste tante attività creative tra cui laboratori di pittura sulla zucca, giochi animati, truccabimbi e tanto altro. Per i più piccoli largo alla fantasia e poi, per finire la giornata in bellezza, ci sarà lo spettacolo finale in arena.

Nel Parco della Zucca, che si trova in Via delle Madonnelle a San Pietro 7c-11 a Portici, nei pressi dell’uscita autostradale, ci sarà tanto verde e un ampio parcheggio disponibile.

Nel Parco della Zucca i visitatori troveranno:

Campo di zucche

Zucca painting

Truccabimbi

Didattica

Spettacolo in arena

Mercatino Vesuviano

Photo corner con installazioni

Area ristoro

Parco della Zucca: orari, giorni di apertura e prezzi

1 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

12 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

18 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

19 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

25 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

26 ottobre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

31 ottobre: 17:00 – 20:00

1 novembre: 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

Parco della Zucca: Tariffe

Ingresso al Parco: 7€ a persona (accesso a tutte le aree del parco, spettacoli, animazione e visita alla fattoria didattica)

Laboratorio di Zucca Painting: 7€

Truccabimbi: 3€

Maggiori informazioni – Parco della Zucca Portici

Parco della Zucca – Facebook

