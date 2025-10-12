Jazz a Pietrarsa: concerto Jazz nell’ex opificio borbonico

Ph Nomea

Le atmosfere degli anni d’oro del Jazz in una serata emozionante all’interno dell‘incantevole Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che, per l’occasione, potrà essere visitato liberamente

Contenuto sponsorizzato #adv

Domenica 19 Ottobre 2025 NOMEA organizzerà l’evento “Jazz a Pietrarsa”, un’emozionante esperienza di ascolto dedicata a questo genere intramontabile all’interno dello straordinario Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Dopo il grande successo riscosso nell’ultimo concerto ecco una nuova edizione dell’interessante format.

La stella della serata sarà Lady Noir, una cantante dal talento straordinario, che si esibirà con la sua incantevole voce, indossando un elegante abito d’epoca, che richiamerà le atmosfere degli anni d’oro del Jazz. Ad accompagnarla, Paolo Palopoli, chitarrista di grande esperienza e carisma, che darà vita a un repertorio di brani rivisitati con un tocco personale, creando un’esperienza musicale unica.

Una serata speciale tra buona musica in un sito storico esclusivo

Un’occasione da non perdere per vivere una serata indimenticabile, riscoprendo il sound irresistibile del jazz in un sito storico esclusivo. L’ex opificio borbonico, gestito dalla Fondazione FS e trasformato in un sito museale unico nel suo genere, ospita negli antichi padiglioni, pregevole esempio di archeologia architettonica e industriale, una ricca collezione di locomotive storiche, visitabili liberamente in occasione della serata.

L’evento è organizzato da NOMEA, brand internazionale presente in Italia e all’estero, insignita del ‘Premio Nativity in The World’ all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025

Concerto Jazz al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: Domenica, 19 ottobre 2025

Domenica, 19 ottobre 2025 Orari: Biglietteria dalle 17:30 – Inizio evento alle 18:30

Biglietteria dalle 17:30 – Inizio evento alle 18:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto:€15 (Ingresso Museo + concerto)

Contatti e informazioni: Posti Limitati – Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3756139180. Scopri di più su Nomea Eventi

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.