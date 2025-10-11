Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana ad Avella: specialità irpine e tour ai siti storici

Photo by sare . on Unsplash

Per due weekend alla Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana oltre alle buone castagne e alle nocciole di Avella tante ottime specialità irpine e poi visite guidate ai siti storici di Avella “Città D’Arte” e al Centro Storico

Ritorna ad Avella, la storica città d’arte nell’avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta quest’anno ben due weekend di festa: in particolare, la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana si terrà dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre 2025. Una sagra sempre amata perché, oltre alle buone specialità irpine da gustare nei tanti giorni di festa, propone anche visite alle tante bellezze della cittadina archeologica avellinese.

La nona edizione della Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

La sagra è sempre organizzata dall’Associazione socio-culturale “I Rami del Melo” e proporrà tanti giorni di festa con ottime nocciole e castagne delle montagne irpine. La sagra si terrà ad Avella nel centro storico chiuso al traffico in Corso Vittorio Emanuele, con tanto buon cibo, musica e stand.

La Sagra propone la promozione dei prodotti tipici dal territorio della bassa Irpinia, come la nocciola avellana (nux abellana), le castagne dell’Irpinia e poi noci, olio locale, vini Irpini, cinghiale, origano, funghi ecc…

Un mix di eccellenze eno-gastromiche irpine abbinate alla cultura ed alla suggestione che ispirano i monumenti storici presenti sul territorio della incantevole Avella Città d’Arte.

Nei giorni della sagra ci saranno anche varie esibizioni di gruppi musicali e visite ai meravigliosi siti storici di Avella quali le Tombe e l’Anfiteatro romano, il Castello Normanno, Palazzo Ducale, Chiosco Convento Frati Minori, Museo Immersivo ed Archeologico, Centro Storico.

Non mancherà un mercatino artigianale e agroalimentare con degustazione e vendita di prodotti tipici irpini e campani (tra cui castagne, funghi, olio d’oliva DOP), con stand di aziende agricole della Regione.

Ci saranno orari diversi nei giorni della festa:

Venerdì 10 e Venerdi 17 apertura stand dalle ore 18

Sabato 11 e Domenica 12 apertura stand dalle ore 10, gastronomici ore 12:00.

Sabato 18 e Domenica 19 apertura stand dalle ore 10, gastronomici ore 12:00.

Maggiori informazioni Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana–

Il Programma completo della sagra

