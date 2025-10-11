Mercatini agroalimentari Campagna Amica a Napoli: dove saranno a ottobre 2025

© Napoli da Vivere

Per tutto il mese di ottobre 2025 in alcune piazze di Napoli ci saranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0.

Ripartono a Napoli per tutto il mese di ottobre 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano.

Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fori e tanto altro.

Acquistare in questi mercatini Coldiretti incentiva anche la produzione del territorio, perché tutti i produttori sono della Campania e sono facilmente identificabili grazie al nome e al luogo dove si produce scritto sullo stand.

A Napoli al Parco San Paolo a Napoli c’è il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia

A Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta in via Guidetti 72, il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia. Il mercato coperto San Paolo è aperto in genere il Venerdì dalle 9 alle 14 e il Sabato dalle 9 alle 15 con delle aperture speciali per eventi straordinari .

Il Calendario di ottobre 2025 dei mercatini di Campagna Amica a Napoli

Gli orari dei mercatini, salvo diversa indicazione, sono dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Le date e le piazze sono suscettibili di variazioni.

Ecco il calendario degli appuntamenti di ottobre 2025

Mercoledì 1 ottobre 2025

Via Cervantes

Sabato 4 ottobre 2025

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 5 ottobre 2025

Piazza Italia-Fuorigrotta

Piazza Francesco Muzii – Arenella

Via Murat – Uscita Metro Monte Donzelli

Viale del Poggio Colli Aminei

Mercoledì 8 ottobre 2025

Via Cervantes

Centro Direzionale – Piazza Salerno

Sabato 11 ottobre 2025

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 12 ottobre 2025

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei-Bagnoli

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Mercoledì 15 ottobre 2025

Via Cervantes

Sabato 18 ottobre 2025

Piazza Salvatore Di Giacomo

Piazza Saverio Mercadante

Domenica 19 ottobre 2025

Piazza Italia-Fuorigrotta

Piazza Francesco Muzii – Arenella

Portici-Viale Leonardo Da Vinci

Via Murat – Uscita Metro Monte Donzelli

Mercoledì 22 ottobre 2025

Via Cervantes

Centro Direzionale – Piazza Salerno

Sabato 25 ottobre 2025

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 26 ottobre 2025

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei-Bagnoli

Piazza Immacolata

Piazza Dante

Mercoledì 29 ottobre 2025

Via Cervantes

Le date e le piazze sono suscettibili a variazioni

Maggiori informazioni – Mercatini Campagna Amica della Coldiretti

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale