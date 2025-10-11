Mercatini agroalimentari Campagna Amica a Napoli: dove saranno a ottobre 2025

Per tutto il mese di ottobre 2025 in alcune piazze di Napoli ci saranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0.
Ripartono a Napoli per tutto il mese di ottobre 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano.
Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fori e tanto altro.
Acquistare in questi mercatini Coldiretti incentiva anche la produzione del territorio, perché tutti i produttori sono della Campania e sono facilmente identificabili grazie al nome e al luogo dove si produce scritto sullo stand.
A Napoli al Parco San Paolo a Napoli c’è il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia
A Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta in via Guidetti 72, il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia. Il mercato coperto San Paolo è aperto in genere il Venerdì dalle 9 alle 14 e il Sabato dalle 9 alle 15 con delle aperture speciali per eventi straordinari .
Il Calendario di ottobre 2025 dei mercatini di Campagna Amica a Napoli
Gli orari dei mercatini, salvo diversa indicazione, sono dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Le date e le piazze sono suscettibili di variazioni.
Ecco il calendario degli appuntamenti di ottobre 2025
Mercoledì 1 ottobre 2025
- Via Cervantes
Sabato 4 ottobre 2025
- Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo
- Piazza Mercadante
Domenica 5 ottobre 2025
- Piazza Italia-Fuorigrotta
- Piazza Francesco Muzii – Arenella
- Via Murat – Uscita Metro Monte Donzelli
- Viale del Poggio Colli Aminei
Mercoledì 8 ottobre 2025
- Via Cervantes
- Centro Direzionale – Piazza Salerno
Sabato 11 ottobre 2025
- Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo
- Piazza Mercadante
Domenica 12 ottobre 2025
- Villa Comunale
- Viale Campi Flegrei-Bagnoli
- Piazza Dante
- Piazza Immacolata
Mercoledì 15 ottobre 2025
- Via Cervantes
Sabato 18 ottobre 2025
- Piazza Salvatore Di Giacomo
- Piazza Saverio Mercadante
Domenica 19 ottobre 2025
- Piazza Italia-Fuorigrotta
- Piazza Francesco Muzii – Arenella
- Portici-Viale Leonardo Da Vinci
- Via Murat – Uscita Metro Monte Donzelli
Mercoledì 22 ottobre 2025
- Via Cervantes
- Centro Direzionale – Piazza Salerno
Sabato 25 ottobre 2025
- Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo
- Piazza Mercadante
Domenica 26 ottobre 2025
- Villa Comunale
- Viale Campi Flegrei-Bagnoli
- Piazza Immacolata
- Piazza Dante
Mercoledì 29 ottobre 2025
- Via Cervantes
Le date e le piazze sono suscettibili a variazioni
Maggiori informazioni – Mercatini Campagna Amica della Coldiretti
© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale