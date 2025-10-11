Laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi a Piazza Mercato

© Napoli da Vivere

A Piazza Mercato a Napoli nella bella e rinnovata Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato tanti eventi gratuiti fino a dicembre tra cui laboratori e film per bambini e ragazzi gratuiti

Nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dal 3 ottobre al 6 dicembre 2025 si terrà l’evento Santa Croce Cult, organizzato da Comune di Napoli, con laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi. Tra le varie attività previste nel progetto ci sono interessanti attività laboratoriali e una bella rassegna di film dedicata ai più piccoli.

La rassegna cinematografica gratuita si chiama “Piccoli Eroi” e le proiezioni di film molto noti sono per bambini dai 6 anni in su con appuntamenti che si tengono nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00. Prevista una bella selezione di film che riguardano l’amicizia, il coraggio e l’immaginazione:

Il programma della rassegna “Piccoli Eroi”

Le proiezioni si tengono dalle 18:00 alle 20:00, nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in Piazza Mercato e sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

03/ ottobre 2025 – Pinocchio (1940)

04/ ottobre 2025 – Lunana (2019)

11/ ottobre 2025– Edward Mani di Forbice (1990)

18/ ottobre 2025 – Big Hero 6 (2014)

25/ ottobre 2025 – Wonka – La Fabbrica di Cioccolato (2005)

01/ novembre 2025 – Up (2009)

08/ novembre 2025 – La mia vita da zucchina (2016)

15/ novembre 2025 – I Goonies (1985)

22/ novembre 2025 – E.T. l’extraterrestre (1982)

29/ novembre 2025 – Totò Sapore (2003)

05/ dicembre 2025 – Opopomoz (2003)

06/ dicembre 2025 – La Storia Infinita (1984)

Non mancheranno, nel programma di Santa Croce Cult anche:

la seconda edizione del Laboratorio di coro per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Sanitansemble , che si terrà dal 7 ottobre al 2 dicembre 2025, ogni martedì dalle ore 16:00 alle 18:00.

, che si terrà dal 7 ottobre al 2 dicembre 2025, ogni martedì dalle ore 16:00 alle 18:00. il Laboratorio di Hip Hop Empowerment Per i più grandi anche condotto da Vincenzo Musto, in arte Oyoshe, rapper e formatore attivo da oltre dieci anni. Il laboratorio, rivolto a ragazzi dai 14 anni in su, si terrà dall’8 ottobre al 12 novembre 2025, ogni martedì dalle 16:00 alle 19:00.

Per i laboratori è richiesta prenotazione all’indirizzo email laboratorisantacroce@gmail.com

I Film sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Maggiori informazioni – Santa Croce Cult – Comune di Napoli

