Laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi a Piazza Mercato

A Piazza Mercato a Napoli nella bella e rinnovata Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato tanti eventi gratuiti fino a dicembre tra cui laboratori e film per bambini e ragazzi gratuiti
Nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dal 3 ottobre al 6 dicembre 2025 si terrà l’evento Santa Croce Cult, organizzato da Comune di Napoli, con laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi. Tra le varie attività previste nel progetto ci sono interessanti attività laboratoriali e una bella rassegna di film dedicata ai più piccoli.
La rassegna cinematografica gratuita si chiama “Piccoli Eroi” e le proiezioni di film molto noti sono per bambini dai 6 anni in su con appuntamenti che si tengono nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00. Prevista una bella selezione di film che riguardano l’amicizia, il coraggio e l’immaginazione:
Il programma della rassegna “Piccoli Eroi”
Le proiezioni si tengono dalle 18:00 alle 20:00, nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in Piazza Mercato e sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
- 03/ ottobre 2025 – Pinocchio (1940)
- 04/ ottobre 2025 – Lunana (2019)
- 11/ ottobre 2025– Edward Mani di Forbice (1990)
- 18/ ottobre 2025 – Big Hero 6 (2014)
- 25/ ottobre 2025 – Wonka – La Fabbrica di Cioccolato (2005)
- 01/ novembre 2025 – Up (2009)
- 08/ novembre 2025 – La mia vita da zucchina (2016)
- 15/ novembre 2025 – I Goonies (1985)
- 22/ novembre 2025 – E.T. l’extraterrestre (1982)
- 29/ novembre 2025 – Totò Sapore (2003)
- 05/ dicembre 2025 – Opopomoz (2003)
- 06/ dicembre 2025 – La Storia Infinita (1984)
Non mancheranno, nel programma di Santa Croce Cult anche:
- la seconda edizione del Laboratorio di coro per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Sanitansemble, che si terrà dal 7 ottobre al 2 dicembre 2025, ogni martedì dalle ore 16:00 alle 18:00.
- il Laboratorio di Hip Hop Empowerment Per i più grandi anche condotto da Vincenzo Musto, in arte Oyoshe, rapper e formatore attivo da oltre dieci anni. Il laboratorio, rivolto a ragazzi dai 14 anni in su, si terrà dall’8 ottobre al 12 novembre 2025, ogni martedì dalle 16:00 alle 19:00.
Per i laboratori è richiesta prenotazione all’indirizzo email laboratorisantacroce@gmail.com
I Film sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Maggiori informazioni – Santa Croce Cult – Comune di Napoli
