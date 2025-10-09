USB Street Workout Napoli: 2 ore di fitness in cuffia tra Piazza Plebiscito e Lungomare

Sabato 11 ottobre alle 11:00 da Piazza Plebiscito: camminata-allenamento in cuffia con 4 pit stop, 17 presenter e un omaggio a Pino Daniele. In attesa di Padelness 2025 alla Mostra d’Oltremare.

Sabato 11 ottobre alle 11:00 arriva a Napoli lo USB Street Workout, spin-off ufficiale di Padelness 2025: un evento che unisce sport, musica ed emozioni nello scenario unico di Piazza Plebiscito e del Lungomare. I partecipati indosseranno le cuffie wireless, seguiranno la crew dei trainer e trasformeranno la città in una palestra a cielo aperto, tra ritmo, panorama e community.

Due ore di camminata-allenamento “on the move” con colonna sonora dedicata e indicazioni live dei presenter. Il percorso parte e rientra in Piazza Plebiscito e alternerà esercizi e momenti di carica musicale.

Durante il tragitto sono previsti quattro pit stop da 10 minuti ciascuno, ognuno con una disciplina diversa per lavorare su energia, mobilità e postura: functional, zumba, fit kombat, yoga e pilates. A guidare il gruppo ci saranno 17 presenter. Lo Street Workout a Napoli è anche cultura del luogo. La chiusura rende omaggio a Pino Daniele nell’anno dei doppi anniversari (70° dalla nascita e 10° dalla scomparsa), con una coreografia finale sulle sue note e una composizione di Ludovico Einaudi.

L’appuntamento fa da apripista alla seconda edizione di “PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness”, in programma alla Mostra d’Oltremare da venerdì 21 a domenica 23 novembre.