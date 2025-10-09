Sentieri Mediterranei Summonte 2025: concerti gratis, street food e borghi l’11–12 ottobre

- Total0
Concerti e performance dal vivo, sapori autentici della tradizione campana, percorsi nel cuore storico di Summonte e tanto altro al Borgo di Summonte per la 27 edizione di Sentieri Mediterranei
Nei giorni 11 e 12 ottobre 2025 a Summonte nell’Avellinese torna l’evento “Sentieri Mediterranei” il festival di culture e ritmi etnici, con il Mediterraneo al centro di un dialogo fatto di note, colori ed emozioni. In questa 27^ edizione ci sarà la direzione artistica del poliedrico Roy Paci ed “Eco d’Autunno, Ritmi Etnici” sarà il filo conduttore di un viaggio sonoro e sensoriale che attraversa paesi, storie e identità.
Due giorni tra concerti gratuiti di musica di qualità e passeggiate alla scoperta di Summonte che è uno dei borghi più belli d’Italia.
A Sentieri Mediterranei 2025 non mancheranno:
- Concerti e performance dal vivo
- Sapori autentici della tradizione campana
- Percorsi nel cuore storico di Summonte
Sentieri Mediterranei sarà un bel viaggio sensoriale tra le vie del borgo, dove antico e moderno si fondono in un’esperienza unica.
Due serate speciali con concerti gratuiti di Ciccio Merolla e Dario Sansone
- Sabato 11 ottobre una serata da non perdere con uno degli artisti più autentici della scena musicale italiana. Ciccio Merolla porterà la sua musica travolgente e le sonorità che hanno conquistato il pubblico in tutta Italia in Piazza Alessio De Vito a Summonte.
- Domenica 12 ottobre altra serata speciale in Piazza Alessio De Vito a Summonte: un appuntamento imperdibile con la musica d’autore nel cuore dell’Irpinia! Dario Sansone arriva a Summonte con il suo trio per una serata ricca di emozioni che ci accompagneranno tra tradizione e innovazione.
Dal pomeriggio ci saranno:
- Stand enogastronomici con le eccellenze del territorio
- Attività per tutta la famiglia
- Sabato alle 21,30 il Concerto di gratuito di Ciccio Merolla
- Domenica alle 21,30 il Concerto Gratuito di Dario Sansone in Trio
Con il patrocinio di: Regione Campania e Comune di Summonte
Sentieri Mediterranei 2025 a Summonte
