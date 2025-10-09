Sentieri Mediterranei Summonte 2025: concerti gratis, street food e borghi l’11–12 ottobre

Concerti e performance dal vivo, sapori autentici della tradizione campana, percorsi nel cuore storico di Summonte e tanto altro al Borgo di Summonte per la 27 edizione di Sentieri Mediterranei

Nei giorni 11 e 12 ottobre 2025 a Summonte nell’Avellinese torna l’evento “Sentieri Mediterranei” il festival di culture e ritmi etnici, con il Mediterraneo al centro di un dialogo fatto di note, colori ed emozioni. In questa 27^ edizione ci sarà la direzione artistica del poliedrico Roy Paci ed “Eco d’Autunno, Ritmi Etnici” sarà il filo conduttore di un viaggio sonoro e sensoriale che attraversa paesi, storie e identità.

Due giorni tra concerti gratuiti di musica di qualità e passeggiate alla scoperta di Summonte che è uno dei borghi più belli d’Italia.

A Sentieri Mediterranei 2025 non mancheranno:

Concerti e performance dal vivo

Sapori autentici della tradizione campana

Percorsi nel cuore storico di Summonte

Sentieri Mediterranei sarà un bel viaggio sensoriale tra le vie del borgo, dove antico e moderno si fondono in un’esperienza unica.

Due serate speciali con concerti gratuiti di Ciccio Merolla e Dario Sansone

Sabato 11 ottobre una serata da non perdere con uno degli artisti più autentici della scena musicale italiana . Ciccio Merolla porterà la sua musica travolgente e le sonorità che hanno conquistato il pubblico in tutta Italia in Piazza Alessio De Vito a Summonte.

una serata da non perdere con . porterà la sua musica travolgente e le sonorità che hanno conquistato il pubblico in tutta Italia in Piazza Alessio De Vito a Summonte. Domenica 12 ottobre altra serata speciale in Piazza Alessio De Vito a Summonte: un appuntamento imperdibile con la musica d’autore nel cuore dell’Irpinia! Dario Sansone arriva a Summonte con il suo trio per una serata ricca di emozioni che ci accompagneranno tra tradizione e innovazione.

Dal pomeriggio ci saranno:

Stand enogastronomici con le eccellenze del territorio

Attività per tutta la famiglia

Sabato alle 21,30 il Concerto di gratuito di Ciccio Merolla

Domenica alle 21,30 il Concerto Gratuito di Dario Sansone in Trio

Con il patrocinio di: Regione Campania e Comune di Summonte

Sentieri Mediterranei 2025 a Summonte

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.