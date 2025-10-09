Sagra della Castagna nel borgo medievale di Cassano Irpino

© Tijana Drndarski su Unsplash

Due giorni speciali a Cassano Irpino tutti dedicati alla regina dell’autunno, la gustosa castagna della zona di Cassano con tante ottime castagne, piatti tipici irpini, visite guidate e tanto altro

Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 nello splendido borgo medioevale di Cassano Irpino si terrà la 47^ edizione della sagra della Castagna, una delle feste della castagna tra le più antiche in Italia. Il Borgo di Cassano Irpino è uno splendido borgo medievale conosciuto anche per le sue grandi sorgenti, che alimentano da anni l’Acquedotto Pugliese, che saranno visitabili in occasione della Festa della Castagna.

Due giorni di grande festa sabato e domenica a Cassano Irpino tutti dedicati alla regina dell’autunno, la gustosa castagna della zona di Cassano. Tutto il borgo sarà in festa ed i visitatori troveranno tanto buon cibo locale e vin oirpino ma anche musica, arte e intrattenimento per tutte le età.

A Cassano Irpino ottime castagne, piatti tipici irpini, visite guidate e tanto altro

Non mancheranno tantissime ed ottime castagne che saranno proposta in tante varianti, dalle caldarroste ai piatti tipici locali con castagne e poi dolci artigianali, specialità stagionali e, non mancherà, la vendita di tante castagne fresche e secche, di ottimi vini della zona e di tante altre bontà locali tra salumi e formaggi.

La Sagra della Castagna di Cassano Irpino è alla sua 47esima edizione ed è organizzata dal Comune di Cassano Irpino in collaborazione con la Pro loco Forum Felix.

