Giornate FAI d’Autunno Campania: itinerari tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

© Napoli da Vivere

40 luoghi straordinari aperti in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per le Giornate Fai d’Autunno per scoprire in tutta Italia 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 si terrà in tutta Italia la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Le “giornate” sono organizzate dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili.

Vi abbiamo gia parlato dei luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia e di seguito troverete le 40 visite ed aperture speciali in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post.

Di seguito i luoghi aperti in ogni provincia della Campania: alla fine il link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Avellino

Chiesa Di Sant’ippolisto Martire – Atripalda, Avellino

Specus Martyrum – Atripalda, Avellino

Monastero Delle Clarisse Santa Maria Della Sanità – Santa Lucia Di Serino, Avellino

Chiesa Di Maria Santissima Dei Sette Dolori – Santa Lucia Di Serino, Avellino

Chiesa Madre Dei Santi Pietro E Paolo – Santa Lucia Di Serino, Avellino

Palazzo Cioppa – Santa Lucia Di Serino, Avellino

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Benevento

L’antica Fonderia Dell’iti Lucarelli – Benevento

Cappella Della Madonna Della Macchia – Buonalbergo, Benevento

Ponte Delle Chianche – Buonalbergo, Benevento

Casa Pisani – Benevento

Complesso Di Sant’agostino – Benevento

Antico Frantoio In Pietra – Solopaca, Benevento

Palazzo Bosco Lucarelli A Port’aurea – Benevento

Palazzo Bosco Lucarelli In Piazza Roma – Benevento

Palazzo Dell’aquila Bosco Lucarelli – Benevento

Palazzo Angelini – Museo Viator – Buonalbergo, Benevento

Impianto Eolico Edison Di San Giorgio La Molara – Benevento

Palazzo Baronale – San Martino Sannita, Benevento

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Caserta

Palazzo Della Prefettura – Caserta

Real Vaccheria E Tempietto Del Ss. Sacramento – Caserta

Complesso Spirito Santo – Aversa, Caserta

Basilica Corpus Domini – Maddaloni, Caserta

Chiesa Di Santa Margherita – Maddaloni, Caserta

Monastero Di Santa Maria De’ Commendatis – Maddaloni, Caserta

Congrega Della Concezione – Maddaloni, Caserta

Convento Dei Carmelitani, Chiesa Dell’annunziata E Congrega Del Soccorso – Maddaloni, Caserta

Convitto Nazionale G. Bruno E Chiesa Di San Francesco – Maddaloni, Caserta

Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo – Riardo, Caserta

Confraternita Di Santa Maria Del Soccorso – Maddaloni, Caserta

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Salerno

Palazzo Santamaria Sede Fondazione Meeting Del Mare – Camerota, Salerno

Mostra Pitch Point Dell’artista Tild Greene – Lustra, Salerno

The Flying Goat Palazzo Angelina, Un’antica casa signorile nel cuore del Cilento – Lustra, Salerno

La Classe della Maestra Adele: storia di una scuola di inizio ‘900 In Cilento – Lustra, Salerno

Caserma Michele Esposito – Salerno

Fondazione Bartolomeo Gatto – Salerno

Affreschi Inediti Di Palazzo Punzi – Vietri Sul Mare, Salerno

Palazzo D’avossa e gli affreschi dell’aula Consiliare – Vietri Sul Mare, Salerno

Sede Fai Salerno: mostra di Valentina Di Pasquale – Salerno

Palazzo Suriano, Il Fascino di un’antica residenza in Costiera Amalfitana -Vietri Sul Mare, Salerno

Link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.

I luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.