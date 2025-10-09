Giornate FAI d’Autunno Campania: itinerari tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

- Total0
40 luoghi straordinari aperti in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per le Giornate Fai d’Autunno per scoprire in tutta Italia 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti
Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 si terrà in tutta Italia la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Le “giornate” sono organizzate dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili.
Vi abbiamo gia parlato dei luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia e di seguito troverete le 40 visite ed aperture speciali in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post.
Di seguito i luoghi aperti in ogni provincia della Campania: alla fine il link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.
Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Avellino
- Chiesa Di Sant’ippolisto Martire – Atripalda, Avellino
- Specus Martyrum – Atripalda, Avellino
- Monastero Delle Clarisse Santa Maria Della Sanità – Santa Lucia Di Serino, Avellino
- Chiesa Di Maria Santissima Dei Sette Dolori – Santa Lucia Di Serino, Avellino
- Chiesa Madre Dei Santi Pietro E Paolo – Santa Lucia Di Serino, Avellino
- Palazzo Cioppa – Santa Lucia Di Serino, Avellino
Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Benevento
- L’antica Fonderia Dell’iti Lucarelli – Benevento
- Cappella Della Madonna Della Macchia – Buonalbergo, Benevento
- Ponte Delle Chianche – Buonalbergo, Benevento
- Casa Pisani – Benevento
- Complesso Di Sant’agostino – Benevento
- Antico Frantoio In Pietra – Solopaca, Benevento
- Palazzo Bosco Lucarelli A Port’aurea – Benevento
- Palazzo Bosco Lucarelli In Piazza Roma – Benevento
- Palazzo Dell’aquila Bosco Lucarelli – Benevento
- Palazzo Angelini – Museo Viator – Buonalbergo, Benevento
- Impianto Eolico Edison Di San Giorgio La Molara – Benevento
- Palazzo Baronale – San Martino Sannita, Benevento
Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Caserta
- Palazzo Della Prefettura – Caserta
- Real Vaccheria E Tempietto Del Ss. Sacramento – Caserta
- Complesso Spirito Santo – Aversa, Caserta
- Basilica Corpus Domini – Maddaloni, Caserta
- Chiesa Di Santa Margherita – Maddaloni, Caserta
- Monastero Di Santa Maria De’ Commendatis – Maddaloni, Caserta
- Congrega Della Concezione – Maddaloni, Caserta
- Convento Dei Carmelitani, Chiesa Dell’annunziata E Congrega Del Soccorso – Maddaloni, Caserta
- Convitto Nazionale G. Bruno E Chiesa Di San Francesco – Maddaloni, Caserta
- Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo – Riardo, Caserta
- Confraternita Di Santa Maria Del Soccorso – Maddaloni, Caserta
Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Salerno
- Palazzo Santamaria Sede Fondazione Meeting Del Mare – Camerota, Salerno
- Mostra Pitch Point Dell’artista Tild Greene – Lustra, Salerno
- The Flying Goat Palazzo Angelina, Un’antica casa signorile nel cuore del Cilento – Lustra, Salerno
- La Classe della Maestra Adele: storia di una scuola di inizio ‘900 In Cilento – Lustra, Salerno
- Caserma Michele Esposito – Salerno
- Fondazione Bartolomeo Gatto – Salerno
- Affreschi Inediti Di Palazzo Punzi – Vietri Sul Mare, Salerno
- Palazzo D’avossa e gli affreschi dell’aula Consiliare – Vietri Sul Mare, Salerno
- Sede Fai Salerno: mostra di Valentina Di Pasquale – Salerno
- Palazzo Suriano, Il Fascino di un’antica residenza in Costiera Amalfitana -Vietri Sul Mare, Salerno
Link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.
I luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia
