Giornate FAI d’Autunno Campania: itinerari tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

40 luoghi straordinari aperti in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per le Giornate Fai d’Autunno per scoprire in tutta Italia 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti

 

 

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 si terrà in tutta Italia la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Le “giornate” sono organizzate dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili.

Vi abbiamo gia parlato dei luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia e di seguito troverete le 40 visite ed aperture speciali in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post.

Di seguito i luoghi aperti in ogni provincia della Campania: alla fine il link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Avellino 

  • Chiesa Di Sant’ippolisto Martire – Atripalda, Avellino
  • Specus Martyrum – Atripalda, Avellino
  • Monastero Delle Clarisse Santa Maria Della Sanità – Santa Lucia Di Serino, Avellino
  • Chiesa Di Maria Santissima Dei Sette Dolori – Santa Lucia Di Serino, Avellino
  • Chiesa Madre Dei Santi Pietro E Paolo – Santa Lucia Di Serino, Avellino
  • Palazzo Cioppa – Santa Lucia Di Serino, Avellino

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Benevento

  • L’antica Fonderia Dell’iti Lucarelli – Benevento
  • Cappella Della Madonna Della Macchia – Buonalbergo, Benevento
  • Ponte Delle Chianche – Buonalbergo, Benevento
  • Casa Pisani – Benevento
  • Complesso Di Sant’agostino – Benevento
  • Antico Frantoio In Pietra – Solopaca, Benevento
  • Palazzo Bosco Lucarelli A Port’aurea – Benevento
  • Palazzo Bosco Lucarelli In Piazza Roma – Benevento
  • Palazzo Dell’aquila Bosco Lucarelli – Benevento
  • Palazzo Angelini – Museo Viator – Buonalbergo, Benevento
  • Impianto Eolico Edison Di San Giorgio La Molara – Benevento
  • Palazzo Baronale – San Martino Sannita, Benevento

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Caserta

  • Palazzo Della Prefettura – Caserta
  • Real Vaccheria E Tempietto Del Ss. Sacramento – Caserta
  • Complesso Spirito Santo – Aversa, Caserta
  • Basilica Corpus Domini – Maddaloni, Caserta
  • Chiesa Di Santa Margherita – Maddaloni, Caserta
  • Monastero Di Santa Maria De’ Commendatis – Maddaloni, Caserta
  • Congrega Della Concezione – Maddaloni, Caserta
  • Convento Dei Carmelitani, Chiesa Dell’annunziata E Congrega Del Soccorso – Maddaloni, Caserta
  • Convitto Nazionale G. Bruno E Chiesa Di San Francesco – Maddaloni, Caserta
  • Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo – Riardo, Caserta
  • Confraternita Di Santa Maria Del Soccorso – Maddaloni, Caserta

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Salerno

  • Palazzo Santamaria Sede Fondazione Meeting Del Mare – Camerota, Salerno
  • Mostra Pitch Point Dell’artista Tild Greene – Lustra, Salerno
  • The Flying Goat Palazzo Angelina, Un’antica casa signorile nel cuore del Cilento – Lustra, Salerno
  • La Classe della Maestra Adele: storia di una scuola di inizio ‘900 In Cilento – Lustra, Salerno
  • Caserma Michele Esposito – Salerno
  • Fondazione Bartolomeo Gatto – Salerno
  • Affreschi Inediti Di Palazzo Punzi – Vietri Sul Mare, Salerno
  • Palazzo D’avossa e gli affreschi dell’aula Consiliare – Vietri Sul Mare, Salerno
  • Sede Fai Salerno: mostra di Valentina Di Pasquale – Salerno
  • Palazzo Suriano, Il Fascino di un’antica residenza in Costiera Amalfitana -Vietri Sul Mare, Salerno

Link alla pagina del FAI della Campania per avere tutte le informazioni necessarie per la visita per ogni singolo sito.  

I luoghi splendidi visitabili a Napoli e nella sua provincia

