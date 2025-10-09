Dialoghi Sonori Napoli: sei incontri gratuiti tra libri e musica all’Archivio di Stato

© Napoli da Vivere

Sei appuntamenti per scoprire il legame che unisce la musica alla lettura con scrittori, autori, cantautori e musicisti nella suggestiva Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli.

Fino al 30 ottobre 2025, all’Archivio di Stato di Napoli si terrà la rassegna gratuita “Dialoghi Sonori – Libri e Musica in Archivio” che propone sei incontri ad ingresso libero tra libri e musica nello stupendo Archivio di Stato di Napoli.

La rassegna è articolata in sei appuntamenti per scoprire il legame che unisce la musica alla lettura: alcuni scrittori, autori, cantautori e musicisti sveleranno le connessioni che legano il mondo della parola e quello delle note, spaziando tra vari generi musicali e linguaggi espressivi diversi, ma complementari.

Un’occasione per riscoprire storie, suoni e memorie della città e del suo territorio, in un percorso che unisce tradizione e contemporaneità, musica e letteratura, in un ambiente suggestivo come la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli.

“Dialoghi Sonori – Libri e Musica in Archivio”- programma

SABATO 27 SETTEMBRE, ORE 12.00 – I LIBRI NELLA MUSICA DI LELIO MORRA – CON LELIO MORRA – MUSICA DI LELIO MORRA, GIAN MARCO LIBECCIO ROBERTO PORZIO.

– CON LELIO MORRA – MUSICA DI LELIO MORRA, GIAN MARCO LIBECCIO ROBERTO PORZIO. VENERDÌ 10 OTTOBRE, ORE 20.30 – AMPHYON THEBAS, EGO DOMUM – APPUNTI E DIVAGAZIONI SU NAPOLI MUSICALE – CON AMEDEO COLELLA MUSICA DI DARIO CARANDENTE.

– APPUNTI E DIVAGAZIONI SU NAPOLI MUSICALE – CON AMEDEO COLELLA MUSICA DI DARIO CARANDENTE. MARTEDÌ 14 OTTOBRE, ORE 20.00 – NAPULE É… I LUOGHI DI PINO DANIELE – CON MICHELANGELO IOSSA E CARMINE AYMONE MUSICA DI OLIMPIO MARINO E FRANCO DI GIOVANNI.

– CON MICHELANGELO IOSSA E CARMINE AYMONE MUSICA DI OLIMPIO MARINO E FRANCO DI GIOVANNI. VENERDÌ 17 OTTOBRE, ORE 20.30 – JAZZ MADE IN ITALY – CON ANDREA PARENTE MUSICA DI MASSIMO DEL PEZZO, ANTONIO NAPOLITANO E FRANCESCO MARZIANI.

– CON ANDREA PARENTE MUSICA DI MASSIMO DEL PEZZO, ANTONIO NAPOLITANO E FRANCESCO MARZIANI. SABATO 25 OTTOBRE, ORE 12.00 – ENNIO MORRICONE – INSEGUENDO QUEL SUONO CON ALESSANDRO DE ROSA MUSICA DI FAUSTO BECCALOSSI E CLAUDIO FARINONE.

– INSEGUENDO QUEL SUONO CON ALESSANDRO DE ROSA MUSICA DI FAUSTO BECCALOSSI E CLAUDIO FARINONE. GIOVEDÌ 30 OTTOBRE, ORE 20.00 – ITINERARIO TRA POESIA E MUSICA – CON ENZO SALOMONE MUSICA DI PAOLA RICCIARDI ARTURO VIOLA E CARLO COPPOLA.

Gli eventi si terranno all’Archivio di Stato di Napoli in Piazzetta Grande Archivio – Sala Filangieri – e sono a ingresso libero

Programma completo Dialoghi Sonori

